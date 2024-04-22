5 мужчин, которые заслуживают гораздо большего уважения в истории

В истории хватает великих мужчин – Эйнштейн, Ганди, Вашингтон, Шевченко... Да мы могли бы целый день только перечислять. Но есть и много людей, которые вошли в историю, но должного признания не получили.

Хотя и сделали критически важные вещи, а иногда – буквально – спасали мир. Сегодня мы вспомним о нескольких таких мужчинах и их истории, и ты убедишься, что они заслуживают значительно большего уважения, чем получили.

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Выдающиеся мужчины истории человечества, которые заслуживают большего внимания

Эварист Галуа. Он был французским математиком, родился в 1811. И хотя прожил только 20 лет, сделал значительный и новаторский вклад в алгебру и теорию групп, на пол века опередив свое время. Гибель на дуэли, причины которой нам даже не известны, остановила Галуа. Однако этого человека и сейчас называют основателем современной абстрактной алгебры.

Он был французским математиком, родился в 1811. И хотя прожил только 20 лет, сделал значительный и новаторский вклад в алгебру и теорию групп, на пол века опередив свое время. Гибель на дуэли, причины которой нам даже не известны, остановила Галуа. Однако этого человека и сейчас называют основателем современной абстрактной алгебры. Ян Карский. Дипломат, а затем деятель польского движения сопротивления во время Второй мировой войны, настоящее имя – Ян Козелевский. Именно он в деталях рассказал Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам о зверствах, которые нацисты совершали против евреев в Польше, но пытались тщательно скрыть. Со значительным риском для себя Карский пробирался в Варшавское гетто и смог подтвердить, что евреев отправляли в вагоны для скота и перевозили в концентрационные лагеря. И после настойчивых усилий и храбрости со стороны Карского союзники наконец поверили и осознали зверства нацистов.

Иногда важных для истории мужчин несправедливо мало уважают / Коллаж 24 канала