5 мужчин, которые заслуживают гораздо большего уважения в истории
22 апреля 2024, 21:47Читати новину українською
Источник:Listverse
В истории хватает великих мужчин – Эйнштейн, Ганди, Вашингтон, Шевченко... Да мы могли бы целый день только перечислять. Но есть и много людей, которые вошли в историю, но должного признания не получили.
Хотя и сделали критически важные вещи, а иногда – буквально – спасали мир. Сегодня мы вспомним о нескольких таких мужчинах и их истории, и ты убедишься, что они заслуживают значительно большего уважения, чем получили.
Смотри также Предают и не жалеют об этом: исследователи обнаружили, почему мужчины прыгают в гречку
Выдающиеся мужчины истории человечества, которые заслуживают большего внимания
- Эварист Галуа. Он был французским математиком, родился в 1811. И хотя прожил только 20 лет, сделал значительный и новаторский вклад в алгебру и теорию групп, на пол века опередив свое время. Гибель на дуэли, причины которой нам даже не известны, остановила Галуа. Однако этого человека и сейчас называют основателем современной абстрактной алгебры.
- Ян Карский. Дипломат, а затем деятель польского движения сопротивления во время Второй мировой войны, настоящее имя – Ян Козелевский. Именно он в деталях рассказал Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам о зверствах, которые нацисты совершали против евреев в Польше, но пытались тщательно скрыть. Со значительным риском для себя Карский пробирался в Варшавское гетто и смог подтвердить, что евреев отправляли в вагоны для скота и перевозили в концентрационные лагеря. И после настойчивых усилий и храбрости со стороны Карского союзники наконец поверили и осознали зверства нацистов.
- Норман Борлоуг. Этот биолог из штата Айова спас миллиарды жизней благодаря своим инновациям в сельскохозяйственной технике. Да, миллиарды. "Отец зеленой революции" превратил пшеницу в культуру, которая может быть устойчивой к заболеваниям и климату в огромных количествах для огромного количества людей, что дало возможность многим странам во всем мире прокормить миллионы людей и не стать на грань голодной смерти из-за засухи и плохих урожаев. Его инновации во второй половине ХХ века привели к феномену современной селекции растений. И сегодня "карликовый сорт" пшеницы Борлауга распространен в использовании среди фермеров по всему миру. Только в Мексике производство пшеницы возросло втрое после того, как там прислушались к советам Борлоуга.
- Джон Сноу. Он был британским врачом в середине XIX века. В 1854 году вспышка холеры терроризировала Лондон и никто не знал, почему эта болезнь распространяется так быстро. Именно Сноу смог обнаружить, что источник пандемии – зараженная вода из уличной помпы, и когда чиновники обеззаразили воду, эпидемия прекратилась. Но Сноу пошел дальше в своих исследованиях и это с годами привело к созданию в Лондоне целой серии систем очистки воды. Вот так угроза холеры, брюшного тифа и многих других болезней, передающихся через воду, была значительно уменьшена. То есть Сноу спас тысячи (или даже больше) жизней.
- Тенцинг Норгей. Этот человек был непальским шерпой, который помог сэру Эдмунду Хиллари подняться на вершину горы Эверест в мае 1953 года. Что ж, Хиллари снискал всемирную славу – как первый человек, который поднялся на самую высокую гору на Земле. Норгей позже в книге подтвердил, что Хиллари действительно ступил на вершину Эвереста первым – на пару шагов. Но он этого не смог бы сделать, если бы шерпа не держал веревки и не установил надежно крепления, а еще Норгей отвечал за расчет подъемов и спусков и тому подобное. Однако его в основном проигнорировала пресса.