В последние годы эта ткань – из плотной и теплой шерсти – стала главным героем брендов Brunello Cucinelli, Saint Laurent, Bottega Veneta и других. Неудивительно, что твидовый пиджак стал любимцем многих мужчин по всему миру. Но не все они умеют правильно его совмещать и носить.

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Если мы проанализируем историю, то обнаружим, что название этого материала произошло от реки Твид, расположенной в Шотландии, откуда он и берет свое начало. Эта ткань широко используется для пошива одежды, например для охот. Сегодня же купить твидовый пиджак можно у Zara или Massimo Dutti. Ты найдешь несколько вариантов, которые удовлетворят практически любой вкус.

Но есть серьезный вопрос: умеешь ли ты носить твидовый пиджак? Чтобы стать экспертом в этой области, вот несколько советов, которые помогут тебе знать, когда его уместно носить, а когда – нет.

1. Твидовый пиджак можно носить с джинсами

До сих пор мы все знаем, что джинсы очень универсальны и подходят ко всему, включая твидовый пиджак. Носи его с твоими любимыми синими джинсами, полуформальной белой рубашкой и лоферами. И мы можем заверить тебя, что твой образ будет максимально элегантным без усилий.



Твидовый пиджак можно спокойно совмещать с джинсами / Фото Ruthson Zimmerman

2. Твидовый пиджак можно одеть в офис

Если тебе нужен совет по выбору одежды для работы, мы предложим обратить внимание на твидовый пиджак. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть сдержанно, но без перегибов. Дополни твидовый пиджак классическими брюками или чиносами, сочетающимися с ними по цвету. Подчеркни образ рубашкой и строгими туфлями. Для максимального эффекта следует взять кожаный портфель.

3. Твидовый пиджак подойдет для романтического свидания

Ты обеспечишь себе второе свидание, если в твоем гардеробе есть твидовый пиджак. Сочетай его с черными или серыми джинсами, рубашкой и туфлями. Мужчины в таком наряде нравятся женщинам, и они просто не могут устоять.



Для романтических свиданий твидовый пиджак тоже подойдет / Фото Hamid Tajik

4. Твидовый пиджак можно носить летом

Ты не поверишь, но этот пиджак может сопровождать тебя и летом. Не бойся совмещать его с шортами, полосатой рубашкой и эспадрильями. Но будь готов, что к тебе будут прикованы все взгляды.

5. Твидовый пиджак можно носить зимой

Очевидно, что твидовый пиджак наиболее приемлем в самые холодные месяцы года. Лучше носить его с черными брюками и водолазкой того же цвета.

А когда же не стоит носить твидовый пиджак? Как видишь, этот предмет одежды отличается элегантностью и изысканностью. Если же в целом твой образ неформален и очень обыден, то рекомендуем избегать твидового пиджака в таком сочетании. Всё просто.

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