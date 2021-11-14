Мужской шарф: основные ошибки во время его ношения, которых следует избегать

Шарф – тот мужской аксессуар, который позволяет сочетать функциональность со стилем. Он не только подчеркивает твой образ, но и помогает согреться осенью и зимой. Но есть одно "но"... Часто мы неправильно носим шарф.

Поскольку с мужской модой все больше экспериментируют, это приводит к большему риску совершить ошибку во время ношения. С другой стороны, мужчинам необходимо знать, как определять разные стили шарфов и, таким образом, уметь их правильно носить, выбирая идеальную модель под каждый случай.

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На этот раз мы пройдемся по самым распространенным ошибкам, которые допускают мужчины во время ношения шарфа. Не поступай так больше, если хочешь всегда быть на высоте.

1. Тебе не важна длина и ширина шарфа

Как забыть тот незабываемый образ, которым певец Ленни Кравиц когда-то нешуточно взбудоражил критиков. Более того, он еще и стал героем мемов. Почему? А потому, что на нем был не шарф, а целое вязаное одеяло.

Избегай этого и выбирай промежуточную длину (максимум выше колен) и ширину не более 30 сантиметров.

2. Ты не знаешь, что за модель на тебе

Чтобы узнать, как правильно носить шарф, ты должен сначала определить, каков его тип. Ты не поверишь, но они не все одинаковы, потому и завязывать их следует по-разному. Есть круглые, узкие, большие, пашминовые и т.п.

Сначала определи, какая это модель, а затем выжми из нее максимум. Просто накинуть шарф на шею уже недостаточно.



Стоит понимать, какую модель шарфа ты выбрал / Фото Chema Photo

3. Носишь шарф не по сезону

Большинство из нас знают, что материалы меняются от сезона к сезону. И здесь все логично: некоторые из них более эффективны в прохладные дни, а некоторые – в лютые морозы. Теплые шарфы, как правило, изготовляют из шерсти, кашемира, фланели. Именно по этой причине носить зимой легкий шарф – грубая ошибка.

Выбирай шарф под сезон. В прохладные летние вечера – легкий, а холодные морозные дни – вязаный и теплый.

4. Не знаешь, как комбинировать с другой одеждой

Твой шарф должен сочетаться с другой одеждой, которая на тебе. Но следует избегать ситуаций, когда он будет сливаться, например, с пальто. Лучше подобрать или подобный оттенок, или узор, который будет перекликаться. Зеленое пальто с зеленым шарфом, например, будет выглядеть не очень органично.

Если ты не хочешь рисковать, выбери темно-синий, черный или коричневый шарф. Эти цвета максимально универсальны.



Шарф должен дополнять твой образ / Фото Clem Onojeghuo

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Избегай этих ошибок при носке шарфа. А вот от самого шарфа осенью и зимой не отказывайся. Это позволит не только выглядеть стильно, но и беречь свое здоровье.