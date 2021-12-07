Как найти возлюбленную в канун новогодних праздников: 5 простых советов

Декабрь – это месяц, который можно считать успешным для построения новых отношений. Рождество и Новый год поднимают настроение, а также вдохновляют на сближение. В воздухе витает романтическая атмосфера, объединяющая всех без исключения.

Считается, что построившие свои отношения в декабре, формируют крепкие и здоровые узы на будущее. Это время действительно волшебное. Поэтому несправедливо было бы не поделиться с тобой советами, которые помогут найти свою возлюбленную накануне праздников.

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1. Посещай праздничные мероприятия

В этот праздничный сезон проводится множество мероприятий. Поэтому целесообразно было бы отправиться, например, на новогоднюю ярмарку. Здесь можно не только познакомиться с интересными людьми, но и найти ту, что разжигает огонь в твоем сердце. Но будь максимально осторожным. Место скопления людей может быть не лучшим местом, ведь можно подхватить коронавирус. Поэтому помни о соблюдении социальной дистанции и ношении защитной маски.



Не поленись сходить на рождественскую ярмарку в своем городе / Фото freestocks

2. Не забывай о сайтах знакомств

Пора наконец-то зарегистрироваться на сайтах знакомств. Честно говоря, никто не хочет оставаться в одиночестве во время праздников. Поэтому в сети появляется все большее количество профилей. Люди ищут встречи, чтобы провести выходные и праздники с кем-то, кто сделает их более счастливыми. Это было бы удивительно отказываться от этой возможности.

3. Сделай первый шаг

Если у тебя среди знакомых есть девушка, которая тебе давно нравится, то пора действовать. Но только при условии, что она сейчас не находится в отношениях. В таком случае не стесняйся пригласить ее на кофе или полноценное свидание. Первый шаг выделяет уверенность и придает привлекательность любому мужчине.



Не бойся пригласить девушку на свидание / Фото NordWood Themes

4. Сходи на свидание

Никогда не поздно пригласить девушку, которая тебе небезразлична, на кофе или романтическое свидание. Праздничная атмосфера позволит расслабиться и попытаться перейти на новый уровень общения. А так, не исключено, и к отношениям рукой подать. Главное в этом случае: не слишком давить и не пытаться всем видом показать, что она – твоя последняя надежда.

5. Воспользуйся магией омелы

Если где-нибудь поблизости увидишь омелу, дай возможность девушке, которая тебе нравится, подойти и стать под ней. Стоять под омелой – популярная традиция, знаменующая удачу для пары. А еще тебе легче предложить, хоть и в шутку, поцеловаться. Не исключено, что ей понравится так, что она не захочет оторваться от тебя.



Поцелуй под омелой считают счастливым / Фото Paul Zoetemeijer

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью у тебя будут гораздо более высокие шансы провести эти праздники с девушкой, которая сделает тебя максимально счастливым. Главное – не бояться делать первый шаг.