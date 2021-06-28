Ник Уолкер не только поделился крутой тренировкой, но и дал несколько действенных советов. С их помощью ты сможешь достичь желаемых результатов.
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Высокоинтенсивная тренировка с гантелями
"Один из моих любимых способов тренироваться – включить перед силовыми тренировками некую схему высокой интенсивности. Это позволяет утомить мышцы перед тренировкой, а телу перейти в анаболическое состояние (наращивание мышц, сжигание жира", – объясняет он.
- Танцуй, чтобы разогреться.
- Прыжки с подъемом гантелей: 3 подхода по 30 секунд.
- Последовательный подъем гантелей: 3 подхода по 12 – 15 повторений на каждую руку.
- Перекрестные отжимания: 3 подхода по 20 нажатий.
- Подъемы гантели с Бэрпи: 3 подхода по 15 повторений.
- Рекомендация от тренера: отдыхай 20 – 30 секунд между подходами.
Ник Уолкер также напоминает, что заниматься фитнесом – весело. Если ты не знаешь, с чего начать свой день, просто иди. Стремись сделать 8 – 10 тысяч шагов в день. И будет тебе счастье!
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