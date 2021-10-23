Как накачать рельефные грудь: взрывной комплекс упражнений с гантелями

К сожалению, недостаточно накачать сильный пресс. Нужно еще и позаботиться о рельефе груди, чтобы общая картина была более дополненной. А помочь тебе в этом могут упражнения, которыми мы поделимся дальше. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

Комплексом упражнений поделился тренер Дэниел Энтони. Его особенность заключается в том, что достичь желаемых результатов тебе помогут только гантели, настойчивость и регулярные тренировки.

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"Привет, ребята. Вот тренировка для груди и спины, которую можно попробовать в тренажерном зале. Она позволит тебе стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы", – говорит Энтони.

Как накачать грудь с помощью гантель

Жим гантелей на наклонной скамье на одной руке – 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку).

– 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку). Махи гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений.

– 3 подхода по 12 повторений. Тяга гантели на одной руке – 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку).

– 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку). Перекрестные махи гантелями на грудь – 3 подхода по 8 повторений (на каждую руку).

– 3 подхода по 8 повторений (на каждую руку). Тяга гантели из нижнего положения на одной руке – 3 подхода по 12 повторений (на каждую руку).

– 3 подхода по 12 повторений (на каждую руку). Тяга гантелей в наклоне – 3 подхода по 12 повторений.

Совет:Это позволит не только достичь желаемых результатов, но и избежать травматизма.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

"Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для груди и спины. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с тренировкой. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц", – призывает тренер.

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Возьми на вооружение эту тренировку. Работай над собой, выполняй каждое повторение качественно, а также не забывай отдыхать. И уже очень скоро ты увидишь результаты, после которых ты не захочешь остановиться.

Текст публикации Дэниела Энтони:

Привет, ребята! Вот тренировка для груди и спины, которую можно попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, в результате, набрать больше мышечной массы. ПОДЕЛИТЬСЯ и СОХРАНИТЬ. Смотрите полную информацию о тренировках ниже.

Жим гантелей на наклонной скамье на одной руке – 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку).

Махи гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений.

Тяга гантели на одной руке – 3 подхода по 10 повторений (на каждую руку).

Перекрестные махи гантелями на грудь – 3 подхода по 8 повторений (на каждую руку).

Тяга гантели из нижнего положения на одной руке – 3 подхода по 12 повторений (на каждую руку).

Тяга гантелей в наклоне – 3 подхода по 12 повторений.

Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для груди и спины. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с тренировкой. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу нужна помощь в наращивании мышц.

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