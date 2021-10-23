Як накачати рельєфні груди: вибуховий комплекс вправ з гантелями
Джерело:інстаграм Деніела Ентоні
На жаль, недостатньо накачати сильний прес. Потрібно ще й потурбуватися про рельєф грудей, щоб загальна картина була більш доповненою. А допомогти тобі у цьому можуть вправи, якими ми поділимося далі. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
Комплексом вправ поділився тренер Деніел Ентоні. Його особливість полягає в тому, що досягнути бажаних результатів тобі допоможуть лише гантелі, наполегливість та регулярні тренування.
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"Привіт, хлопці. Ось тренування для грудей і спини, яке можна спробувати у тренажерному залі. Воно дозволить тобі стати сильнішим і, в результаті, набрати більше м'язової маси", – каже Ентоні.Порада: не забудь розігрітися перед тренуванням. Це дозволить не лише досягнути бажаних результатів, а й уникнути травматизму.
Як накачати груди за допомогою гантель
- Жим гантелей на похилій лаві на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).
- Махи гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень.
- Тяга гантелі на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).
- Перехресні махи гантелями на груди – 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку).
- Тяга гантелі з нижнього положення на одній руці – 3 підходи по 12 повторень (на кожну руку).
- Тяга гантелей в нахилі – 3 підходи по 12 повторень.
Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:
"Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для грудей і спини. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другові потрібна допомога в нарощуванні м'язів", – закликає тренер.
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Візьми на озброєння це тренування. Працюй над собою, виконуй кожне повторення якісно, а також не забувай відпочивати. І вже дуже скоро ти побачиш результати, після яких ти не схочеш зупинитися.
Текст публікації Деніела Ентоні:
Привіт, хлопці! Ось тренування для грудей і спини, яке можна спробувати в тренажерному залі. Це тренування дозволить вам стати сильнішими і, в результаті, набрати більше м'язової маси. ПОДІЛИТИСЯ і ЗБЕРЕГТИ. Дивіться повну інформацію про тренування нижче.
Жим гантелей на похилій лаві на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).
Махи гантелями на похилій лаві – 3 підходи по 12 повторень.
Тяга гантелі на одній руці – 3 підходи по 10 повторень (на кожну руку).
Перехресні махи гантелями на груди – 3 підходи по 8 повторень (на кожну руку).
Тяга гантелі з нижнього положення на одній руці – 3 підходи по 12 повторень (на кожну руку).
Тяга гантелей в нахилі – 3 підходи по 12 повторень.
Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для грудей і спини. Дайте мені знати, якщо у вас виникнуть будь-які питання, пов'язані з тренуванням. Поділіться і збережіть це тренування, якщо вам або вашому другу потрібна допомога в нарощуванні м'язів.
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