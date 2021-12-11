Наказываешь себя занятием HIIT в 5 утра 7 дней в неделю? Это уже прошлое фитнеса. Согласно статье, опубликованной в Annals of Internal Medicine , медленные, сосредоточенные, внимательные движения, составляющие традиционную практику тай-чи, могут соответствовать аэробным упражнениям, принося пользу здоровью.

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Медленные упражнения дают положительный эффект

Исследователи изучили 543 участников – всем от 50 лет и старше, и все они имели лишний вес – в течение 12 недель и обнаружили, что регулярное занятие тай-чи снижает охват талии и снижает уровень холестерина.

Что интересно, таких же результатов можно добиться благодаря быстрым и сложным упражнениям.

Это может быть связано со способностью этой активности сдерживать стресс или просто потому, что эти дополнительные моменты внимательности способствуют формированию более здоровых привычек.



Медленные упражнения столь же эффективны, как и быстрые / Фото Denis Oliveira

Что такое тай-чи В переводе с китайского – "большая граница", "космос". Если объяснить простыми словами, то это традиционная китайская практика. Ее основой являются плавные движения – формы, которые буквально перетекают из одной в другую. Со стороны может казаться, что это некий медленный танец.

Эта идея подтверждена наукой: отдельное исследование показало связь между практикой внимательности и более последовательным подходом к упражнениям. Последующие исследования показали, что субъекты , добавляющие медитативные практики в свой распорядок дня, имели более высокий уровень активности.

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Поэтому мы рекомендовали бы не загонять себя в круглосуточный HIIT. Добавь медленные занятия, направленные на контроль, концентрацию и развитие навыков. В конце концов это же сработало с черепахами.