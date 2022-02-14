Как накачать сильную и рельефную грудь: мощный комплекс от тренера
Источник:инстаграм Марко Хименеса
Мы не устаем подыскивать для тебя крутые упражнения, с помощью которых ты сможешь прокачать свое тело. На этот раз рассказываем, как нарастить сильную и рельефную грудь.
Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Марко Хименес. Возьми их на вооружение, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего!
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Если у вас есть проблемы с наращиванием верхней части груди, сначала уберите наклонные движения, когда уровень энергии максимальный,
– рекомендует тренер.
Мы же напомним о важности разминки. С ее помощью ты сможешь не только избежать травматизма, но и более эффективно наращивать мышечную массу.
Как накачать рельефную грудь
Жим лежа на наклонной скамье
- Задача: выполни 4 подхода по 12 повторений
Жим лежа
- Задача: выполни 4 подхода по 12 повторений
Поочередный жим на наклонной скамье
- Задача: выполни 4 подхода по 10 повторений на каждую сторону
Разведение рук с тросом
- Задача: выполни 4 подхода по 12 повторений
Подъем рук с тросом
- Задача: выполняй 4 подхода до отказа на каждую руку
Жим штанги на наклонной скамье
- Задача: выполняй 4 подхода по 12 повторений
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Возьми на вооружение этот комплекс упражнений. С его помощью у тебя будет возможность достичь желаемых результатов. Главное – уделять максимум внимания качеству каждого повторения.
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Помни о том, что работа над телом твоей мечты нуждается в последовательности и настойчивости. Не останавливайся на достигнутом, чтобы каждый день становиться лучшей версией себя вчерашнего. Гарантируем, что полученные результаты не позволят тебе останавливаться на достигнутом.
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Текст публикации Марко Хименеса
Тренировка груди
Если у вас есть проблемы с наращиванием верхней части груди, сначала уберите наклонные движения, когда уровень энергии максимальный.
Жим лежа на наклонной скамье (4x12)
Жим лежа (4х12)
Поочередный жим на наклонной скамье (4x10)
Разведение рук с тросом (4x12)
Поочередный подъем рук с тросом до отказа (4 комплекта)
Жим штанги на наклонной скамье (4x12)