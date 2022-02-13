Этими упражнениями на своем инстаграме поделился фитнес-тренер Остин Граветт. Особенность комплекса в том, что для его выполнения тебе не нужен ни один инвентарь. Более того, сама тренировка займет у тебя считанные минуты!
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Как за 4 минуты прокачать пресс
Мы не устаем напоминать тебе о важности разминки. Ее исполнение позволяет не только достаточно разогреть мышцы, но и избежать травматизма. Это именно то, что тебе нужно для работы над собственным телом.
Это еще одна тренировка на пресс без оборудования, одобренная Шанель,
– говорит тренер.
- Диагональное скручивание
- Радужная планка
- Складной нож
- Велосипед с паузами
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Как ты понял, это настоящий взрывной суперсет. Так что твоя задача – выполнять каждое упражнение по 30 секунд. Между кругами ты не должен делать ни одного перерыва. А самих кругов должно быть 2. Вот тебе и 360 секунд или 4 минуты!
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Эта тренировка бесценна, ведь для нее ты можешь всегда найти время и возможность. Выполняй ее, например, утром перед работой или во время командировки или поездки. Не ленись работать над своим телом. Гарантируем, результаты тебя порадуют.
Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:
Текст публикации Остина Граветта
4-минутная тренировка пресса
Вот еще одна тренировка на пресс без оборудования, одобренная Шанель.
Диагональное скручивание
Радужная планка
Складной нож
Велосипед с паузами
30 секунд на ход
Без отдыха между упражнениями. Повторить 2 раза.