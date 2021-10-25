Как накачать сильные и крепкие ноги: взрывной комплекс упражнений от тренера
Источник:инстаграм Фрезера Уилсона
Мы слишком зациклены на прессе и мышцах рук. Неудивительно, что часто пропускаем день ног. И это, будем откровенны, немаленькая ошибка. Если ты хочешь получить рельефное тело, то работать над ним нужно равномерно. А проработать мышцы ног тебе помогут упражнения, которыми мы поделимся.
Взрывным комплексом упражнений поделился тренер Фрезер Уилсон. С их помощью ты сможешь достичь желаемых результатов. Поэтому айда вместе с Men 24 становиться лучше версии себя вчерашнего!
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"Надеюсь, у вас будет отличное начало вашей недели. Связь ваших мышц – очень важный компонент эстетики тела, о котором часто забывают. Эстетика – это наращивание отдельных мышц для создания более сбалансированного и пропорционального телосложения", – сказал Уилсон.Напомним, что перед каждой тренировкой нужно хорошо разогревать свои мышцы. В противном случае есть очень высокие шансы травматизма.
Как накачать сильные ноги – комплекс упражнений
- Выпады со штангой при ходьбе: 4 подхода по 16 шагов
- Жим квадроциклов: 4 подхода по 20 / 15 / 12 / 10 повторений
- Подъемы ног на тренажере: 3 подхода по 10 – 15 повторений
- Глубокие приседания с гантелями: 3 подхода по 10 – 12 повторений
- Подъемы на носки: 3 подхода по 20 повторений
- Жим ног на тренажере: 3 подхода по 10 – 12 повторений
- Подъем на носки на тренажере сидя: 3 подхода по 8 – 10 повторений
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
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Возьми на вооружение эти упражнения. Тебе однозначно понравятся результаты, которые не заставят себя долго ждать. Главное – не переусердствовать. Ведь сильные ноги должны сочетаться с не менее сильным телом.
Текст публикации Фрезера Уилсона
Тренировка огромных ног.
Проведите пальцем влево и сохраните!
"Надеюсь, у вас будет хорошее начало вашего недели. Связь ваших мышц – очень важный компонент эстетики тела, о котором часто забывают. Эстетика – это наращивание отдельных мышц для создания более сбалансированного и пропорционального телосложения".
Выпады со штангой при ходьбе: 4 подхода по 16 шагов
Жим квадроциклов: 4 подхода по 20 / 15 / 12 / 10 повторений
Подъемы ног на тренажере: 3 подхода по 10 – 15 повторений
Глубокие приседания с гантелями 3 подхода по 10 – 12 повторений
Подъемы на носки: 3 подхода по 20 повторений
Жим ног на тренажере: 3 подхода по 10 – 12 повторений
Подъем на носки на тренажере сидя 3 подхода по 8 – 10 повторений
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