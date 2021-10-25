Як накачати сильні та міцні ноги: вибуховий комплекс вправ від тренера

Ми надто зациклені на пресі та м'язах рук. Тож не дивно, що часто пропускаємо день ніг. І це, будемо відвертими, чималенька помилка. Якщо ти хочеш отримати рельєфне тіло, то працювати над ним потрібно рівномірно. А опрацювати м'язи ніг тобі допоможуть вправи, якими ми поділимося.

Вибуховим комплексом вправ поділився тренер Фрезер Вілсон. З їхньою допомогою ти зможеш досягнути бажаних результатів. Тож гайда разом з Men 24 ставати кращою версією себе вчорашнього!

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"Надіюся, у вас буде чудовий початок вашого тижня. Зв'язок ваших м'язів – дуже важливий компонент естетики тіла, про який часто забувають. Естетика – це нарощування окремих м'язів для створення більш збалансованої та пропорційної тілобудови", – сказав Вілсон.

Як накачати сильні ноги – комплекс вправ

Випади зі штангою при ходьбі: 4 підходи по 16 кроків Жим квадроциклів: 4 підходи по 20 / 15 / 12 / 10 повторень Підйоми ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 15 повторень Глибокі присідання з гантелями: 3 підходи по 10 – 12 повторень Підйоми на носки: 3 підходи по 20 повторень Жим ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 12 повторень Підйом на носки на тренажері сидячи: 3 підходи по 8 – 10 повторень

Нагадаємо, щоВ інакшому випадку є дуже високі шанси травматизму.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

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Візьми на озброєння ці вправи. Тобі однозначно сподобаються результати, які не змусять на себе довго чекати. Головне – не перестаратися. Адже сильні ноги повинні поєднуватися з не менш сильним тілом.

Текст публікації Фрезера Вілсона

Тренування величезних ніг.

Проведіть пальцем вліво та збережіть!

"Сподіваюся, у вас буде добрий початок вашого тижня. Зв'язок ваших м'язів – дуже важливий компонент естетики тіла, про який часто забувають. Естетика – це нарощування окремих м'язів для створення більш збалансованої та пропорційної статури".

Випади зі штангою при ходьбі: 4 підходи по 16 кроків

Жим квадроциклів: 4 підходи по 20 / 15 / 12 / 10 повторень

Підйоми ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 15 повторень

Глибокі присідання з гантелями: 3 підходи по 10 – 12 повторень

Підйоми на носки: 3 підходи по 20 повторень

Жим ніг на тренажері: 3 підходи по 10 – 12 повторень

Підйом на носки на тренажері сидячи: 3 підходи по 8 – 10 повторень

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