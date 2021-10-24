Комплексом упражнений поделился фитнес-тренер Ник Уолкер. С его помощью можно работать над своим телом и очень быстро увидеть желаемые результаты. Поэтому айда вместе с Men 24 становиться лучшей версии себя вчерашнего!

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Не забывай перед тренировкой разогревать свое тело. Это позволит тебе получить максимум удовольствия и пользы от упражнений. А еще ты сможешь избежать неприятных ощущений в мышцах.

Я всегда говорю, что фитнес – это удовольствие. Посещение тренажерного зала может пугать при небольшом количестве знаний, или вы можете просто не знать, что делать. Это нормально. Не все профессионалы в фитнесе,

– отмечает Ник Уолкер.

Он призывает становиться хотя бы на 1% лучшим каждый день, чтобы достигать поставленных целей.

А тренировку, которой он поделился, можно выполнять с помощью фитнес-резинок. Они и заставят твои руки гореть, а вместе с тем – наращивать мышцы и рельеф.

Мощная тренировка рук с фитнес-резинками – упражнения

Поочередные сгибания рук Тяга рук к лицу Тяга на трицепс одной рукой (поочередно на каждую руку) Тяга рук над головой лежа

Смотри на видео, как правильно выполнять тренировку от Ника Уолкера:

Эти упражнения можно выполнять как суперсет, так и добавлять к своему привычному комплексу тренировок. Главное – подойти к процессу ответственно, делать каждое повторение качественно и, как уже отметил тренер, получать удовольствие.

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Поэтому не ленись становиться лучше версии себя вчерашнего. Тебе однозначно понравится этот комплекс упражнений. Он поможет тебе работать над своим телом, получая желаемые результаты.

Текст публикации Ника Уолкера

Начнем с последнего слайда... Я все время говорю, что фитнес – это удовольствие. Посещение тренажерного зала может пугать при небольшом количестве знаний. Или вы можете просто не знать, что делать. И это нормально. Не все профессионалы в фитнесе.

Помните: получайте удовольствие. Чувствуйте себя хорошо в собственной шкуре. Становитесь на 1% лучшим каждый день, чтобы продвигаться к своим целям!

Для этой тренировки используйте фитнес-резинки. Они заставят ваше тело гореть, а также достигать желаемых результатов.