Как в Александра Скарсгарда в "Легенде о Тарзане": как накачать идеальный стальной пресс

Шведский актер Александр Скарсгард не новичок в том, чтобы сниматься без рубашки и демонстрировать свою фигуру на экране. Но то, что он сделал с собой в 2016 году, заслуживает подлинное уважение. В "Легенде о Тарзане" зрители увидели, пожалуй, лучшую форму в карьере актера. Фитнес-тренер рассказал, как достичь таких же результатов, накачав идеальный стальной пресс.

Знаменитый тренер Магнус с канала Magnus Method уже поделился комплексом упражнений, который поможет накачать заветные 6 кубиков пресса. К твоему вниманию 3 тренировки, которые он и Скарсгард использовали для того, чтобы достичь желаемых результатов.

Это интересно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

Первая тренировка

Первая тренировка направлена на поперечные мышцы и состоит из планки, обратного Супермена и ударов ножницами. Что касается планки и Супермена, то тренер рекомендует начинать с попытки удержаться в позиции в течение 30 секунд, а затем уже наращивать время до 1 минуты. Для ударов ножницами следует начать с 20 повторений, постепенно наращивая до 40.

Каждое упражнение с первой тренировки следует выполнять по 3 подхода.

Вторая тренировка

Она посвящена внутренним и внешним косым мышцам. Для нее необходимо выполнять поочередное вращения складного ножа, альпиниста через тело и вращательные движения дракона. Выполняй каждое упражнение от 10 до 20 повторений.

В общем тренер рекомендует выполнить 3 подхода всех упражнений.

Третья тренировка

Эта тренировка направлена на мышцы живота. Она охватывает обратные скручивания (от 10 до 15 повторений), приседания на мяче для упражнений (от 10 до 20 повторений) и скручивания с мячом (от 10 до 15 повторений).

Опять же, тренер предлагает выполнить эту тренировку в 3 раундах.

Смотри на видео, как выполнять упражнения, чтобы накачать идеальный стальной пресс:

Ежедневное нацеливание на различные части ядра дает огромное преимущество. Прекрасная вещь в этой программе заключается в том, что ты можешь работать вместе с обычной программой,

– отмечает тренер.

Примечательно Как накачать широкие плечи: 4 простые упражнения с эспандером для мужчин

Попробуй и ты взять на вооружение программу тренировки Александра Скарсгарда для "Легенды о Тарзане". С ее помощью ты сможешь накачать пресс своей мечты. А самое ценное в этом случае то, что выполнять упражнения можно как дома, так и вовремя, например, отпуска!