Як в Александра Скарсгарда у "Легенді про Тарзана": як накачати ідеальний сталевий прес

Шведський актор Александр Скарсгард не новачок у тому, щоб зніматися без сорочки та демонструвати свою статуру на екрані. Але те, що він зробив з собою у 2016 році, заслуговує на справжню повагу. У "Легенді про Тарзана" глядачі побачили, мабуть, найкращу форму в кар'єрі актора. Фітнес-тренер розповів, як досягти таких же результатів, накачавши ідеальний сталевий прес.

Знаменитий тренер Магнус з каналу Magnus Method уже поділився комплексом вправ, який допоможе накачати заповітні 6 кубиків преса. До твоєї уваги 3 тренування, які він і Скарсгард використовували для того, щоб досягнути бажаних результатів.

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Перше тренування

Перше тренування спрямоване на поперечні м'язи та складається з планки, зворотнього Супермена й ударів ножицями. Що стосується планки й Супермена, то тренер рекомендує починати зі спроби утриматися у позиції протягом 30 секунд, а потім уже нарощувати час до 1 хвилини. Для ударів ножицями слід почати з 20 повторень, поступово нарощуючи до 40.

Кожну вправу з першого тренування слід виконувати по 3 підходи.

Друге тренування

Воно присвячене внутрішнім і зовнішнім косим м'язам. Для нього необхідно виконувати почергове обертання складного ножа, альпініста через тіло й обертові рухи дракона. Виконуй кожну вправу від 10 до 20 повторень.

Загалом тренер рекомендує виконати 3 підходи усіх вправ.

Третє тренування

Це тренування спрямоване на м'язи живота. Воно охоплює зворотні скручування (від 10 до 15 повторень), присідання на м'ячі для вправ (від 10 до 20 повторень) та скручування з м'ячем (від 10 до 15 повторень).

Знову ж, тренер пропонує виконати це тренування у 3 раундах.

Дивися на відео, як виконувати вправи, щоб накачати ідеальний сталевий прес:

Щоденне націлювання на різні частини ядра дає величезну перевагу. Прекрасна річ у цій програмі полягає в тому, що ти можеш працювати разом зі звичайною програмою,

– наголошує тренер.

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Спробуй і ти взяти на озброєння програму тренування Александра Скарсгарда для "Легенди про Тарзана". За його допомогою ти зможеш накачати прес своєї мрії. А найцінніше у цьому випадку те, що виконувати вправи можна як вдома, так і під час, наприклад, відпустки!