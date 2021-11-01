Галактики, возникшие в первые несколько миллиардов лет после Большого Взрыва, имели все шансы жить долго и счастливо. Ведь они уже родились с богатыми запасами водорода – топлива, необходимого для продолжения формирования звезд.

Но. Всегда есть какое-то "но". Новые наблюдения ученых обнаружили "погасшие" галактики, которые прекратили формирования звезд еще 12 миллиардов лет назад. И астрономы не знают, в чем причина.

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Что не так с древними галактиками

Международная группа астрономов изучила 6 ранних галактик благодаря телескопу ALMA в Чили на Земле и космическому телескопу Хаббл. Результаты исследования опубликованы в Nature.

Речь идет как раз о старых галактиках, которые давно "погасли" – то есть, не развиваются, не формируют новые звезды.

Почему так произошло – ученые точно не знают. Предполагали ранее, что вмешалась какая-то внешняя сила.

Мы сначала считали, что эти потухшие галактики ударили по тормозам всего через пару миллиардов лет после Большого Взрыва. Но в нашем новом исследовании мы пришли к выводу, что ранние галактики на самом деле и не тормозили – они работали, но вхолостую,

– объяснила Кейт Уитакер из Университета Массачусетса в США.

Как это выяснили? Ведь эти древние галактики обычно столь отдаленные, что их почти невозможно изучать.



В старых галактиках почему-то опустели "топливные баки" / Фото unsplash

Проблема газа

Команда ученых REQUIEM пошла на хитрость – использовала гравитационное линзирование вокруг соседних галактик, чтобы усилить изображение галактики-мишени.

Именно так ученые увидели, что, вопреки ожиданиям, не было внезапного падения способности галактик превращать холодный газ на звезды.

Скорее звездам там вообще не хватало газа.

Мы еще не понимаем, почему это так. Но возможным объяснением может быть то, что "подача газа" прекратилась естественным путем (запасы иссякли). Мли, возможно, сверхмассивная черная дыра поддерживает газ в галактике горячим,

– сказала соавтор исследования Кристина Уильямс из Университета Аризоны.

Что именно вызвало нехватку холодного газа в "топливных баках" галактик – тайна, которую еще предстоит прояснить. Исследование ученых из REQUIEM лишь дало первую подсказку.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.