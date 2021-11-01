Але. Завжди є якесь "але". Нові спостереження вчених виявили "згаслі" галактики, які припинили формування зірок ще 12 мільярдів років тому. І астрономи не знають, де причина.

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Що не так із давніми галактиками

Міжнародна група астрономів вивчила 6 ранніх галактик завдяки телескопу ALMA у Чилі на Землі та космічному телескопу Хаббл. Результати дослідження опубліковані у Nature.

Мовиться якраз про старі галактики, які давно "згасли" – тобто, не розвиваються, не формують нові зірки.

Чому так сталося – вчені достеменно не знають. Припускали раніше, що втрутилася якась зовнішня сила.

Ми спочатку вважали, що ці згаслі галактики вдарили по гальмах усього за пару мільярдів років після Великого Вибуху. Та у нашому новому дослідженні ми дійшли до висновку, що ранні галактики насправді й не гальмували – вони працювали, але вхолосту,

– пояснила Кейт Вітакер з Університету Массачусетсу у США.

Як це з'ясували? Адже ці давні галактики зазвичай настільки віддалені, що їх майже неможливо вивчати.



У старих галактиках чомусь спорожніли "паливні баки" / Фото unsplash

Проблема газу

Команда вчених REQUIEM пішла на хитрість – використала гравітаційне лінзування навколо сусідніх галактик, щоб підсилити зображення галактики-мішені.

Саме так вчені побачили, що, всупереч очікуванням, не було раптового падіння здатності галактик перетворювати холодний газ на зірки.

Радше, зіркам там взагалі бракувало газу.

Ми ще не розуміємо, чому це так. Але можливим поясненням може бути те, що "подача газу" припинилася природним шляхом (запаси вичерпалися). Або, можливо, надмасивна чорна діра підтримує газ у галактиці гарячим,

– сказала співавторка дослідження Крістіна Вільямс з Університету Аризони.

Що саме спричинило нестачу холодного газу у "паливних баках" галактик – таємниця, яку ще належить з'ясувати. Дослідження вчених із REQUIEM тільки дало першу підказку.