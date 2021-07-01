Как научиться экономить деньги: эксперты рассказали, в чем магия правила 1%

Тратить меньше и больше экономить важно. Это ключ к уверенному будущему. Но это легче сказать, чем сделать. Накопление всегда кажется невозможным. Особенно, когда твоя зарплата недостаточно высока. Но у экспертов есть один простой секрет, который позволит это делать без лишних страданий.

Проблема с избыточным расходом денег заключается в том, что иногда ты не знаешь, как остановиться. Ты, конечно, знаешь, что тебе не стоит этого делать, и есть вещи, которые тебе не слишком нужны. Но в один из моментов отложенные деньги вкладываются, например, в новый гаджет, который уже очень скоро не приносит удовольствие.

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У всех есть советы, как тратить меньше и откладывать чуть больше на ежедневной основе. Есть правила, которые призывают весь свой бюджет разделять, откладывая определенный процент на свое будущее. Но правда в том, что постоянные отказы могут заставить тебя чувствовать себя не слишком хорошо. Поэтому иногда нужно найти другой подход.

Ты всегда должен помнить, что разные вещи работают для разных людей, но есть методы, которые актуальны для миллионов по всему миру. И об одном из них мы и поговорим далее.



Это правило поможет бороться со спонтанными покупками / Фото Unsplash

Правило 1%: как научиться экономить

Гленн Джеймс, ведущий австралийского подкаста My Millennial Money, говорит, что правило 1% может быть особенно полезным для тех, кто не знает, с чего начать. Этот подход позволит быть не слишком строгим, а также не жертвовать всем, что тебе нравится и нужно.

В разговоре с Крисом Браунингом, финансовым консультантом и ведущим подкаста Popcorn Finances, Джеймс рассказал об интересной ситуации из жизни. Он сопровождал своих друзей в магазин, и в результате потратил 1300 долларов на Apple Watch, который, как оказалось, ему не нужен. Именно эта покупка вдохновила его на появления правила 1%.

Это было проблемой, потому что, когда я проснулся в то утро, я не планировал покупать часы, которые будут стоить более 1000 долларов,

– признается он.

Джеймс говорит, что он часто ведет себя как импульсивный покупатель, что является проблемой, которая касается многих людей. Именно она заставляет тратить деньги на вещи, которые никто и не планировал покупать. Поэтому он понял, что ему нужен способ контролировать это.



Не спеши выкладывать деньги – лучше пойди домой и подумай / Фото Unsplash

Так и появилось правило 1%. Согласно ему, если ты хочешь потратить на что-то, что не является необходимым или стоит более 1% твоего валового годового дохода, тебе нужно подождать день. Просто пойди домой и сделай это.

Мне это действительно нужно? Я могу это позволить? Я действительно буду этим пользоваться? Я пожалею?

В этот день тебе следует подумать о покупке, проконсультироваться с подушкой. И если на следующий день ты все еще хочешь ее осуществить, и положительно ответил на все эти вопросы, можешь сделать это. Если же есть хоть какое-то сомнение – откажись от этой идеи.

Эти вопросы могут привести к тому, что ты обнаружишь, что тебе что-то действительно не нужно, что это стоит больше, чем ты готов потратить. Это позволит принять осознанное и обоснованное решение. А еще это правило поможет тебе сэкономить на тех вещах, которые остаются в твоем шкафу, но ни используются никогда.

Джеймс замечает, что это правило не работает для тех, кто зарабатывает миллионы. Мол, 1% для них может быть слишком высоким пределом для импульсных расходов. Поэтому каждый может корректировать сумму. Например, ограничившись 0,5%.



Это правило позволит не тратить деньги на ненужные вещи / Фото Unsplash

Возьми на вооружение это правило. Оно позволит тебе не тратить деньги на всякую ерунду, которая может быть тебе не нужной. Уже очень скоро ты заметишь, сколько денег тебе удалось сэкономить.

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