Как не нужно просить о повышении зарплаты: 5 запретных фраз

Говорить о повышении зарплаты – непростая задача. Но часто это нужно сделать, ведь руководитель может не подозревать, что тебя что-то не устраивает. И мы расскажем, как это не стоит делать.

Фотини Иэкономополоу, работающая тренером среди руководителей из списка Fortune 500, сказала CNBC, что существуют определенные стратегии. Они повышают твои шансы получить желаемое. Но есть некоторые ошибки новичков, которых следует избегать.

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В случае просьбы о повышении зарплаты есть фразы и слова, которые ты не должен произносить. Они, как показывает практика, вызывают отрицательную реакцию и закрытие окна возможностей.

Избегай этих фраз во время разговора о повышении

Больше денег

Не проси больше денег. В этом случае следует быть конкретным, назвав точную сумму. Если ты боишься, что сумма будет слишком высокой или слишком низкой, можешь подготовиться. Изучи рынок, опроси знакомых, занимающих аналогичные должности. Это позволит тебе определить, какую сумму можно спокойно потребовать.



Выучи рынок труда, чтобы знать, какую сумму просить / Фото Malte Helmhold

Неопределенность в том, чего ты хочешь может привести к тому, что ты получишь очень низкую надбавку. И твоя неуверенность в себе заставит руководителя подумать, что ты не заслужил повышения вообще.

Я думаю, что заслужил это...

Убери конструкцию "я думаю" / "я верю" и оставь только "я это заслуживаю". Это не только показывает, что ты доверяешь себе, но показывает, что в компании ты растешь. Да и такой посыл придает тебе уверенность, которую так ценят сильные руководители.

Здесь же важно подкреплять все аргументами. Тебе нужно будет четко объяснить, что ты приносишь компании, и почему повышение заработной платы положительно повлияет на нее.

Я надеюсь, что...

Не нужно преподносить это как надежду или мечту. Это должно быть реальное ожидание. Ты хочешь повышение заработной платы, и ты об этом говоришь. И это тоже часть твоей работы. Это тоже поможет тебе объективно представить свои запросы, чтобы звучать рационально и убедительно.



Старайся побороть свою неуверенность / Фото NeONBRAND

Мне придется пойти на собеседование...

Шантаж – это не самое лучшее, что может быть. Ты, конечно, можешь сказать, что тебе сделали несколько предложений. Но в этом случае стоит отметить то, что ты хотел бы сохранить свою позицию в компании, в которой ты работаешь.

Помни, что шантаж вынуждает руководителя принять оборонительную позицию. И это, скорее всего, не позволит тебе добиться желаемого результата. Важно, чтобы разговор оставался положительным.

В любом случае спасибо...

Если тебе отказали с первой попытки, не расстраивайся и не чувствуй себя побежденным. Лучше оставь открытой возможность поднять этот вопрос в будущем. Спроси, можно ли будет об этом поговорить впоследствии.

Узнай, когда и что тебе нужно, чтобы достичь желаемого повышения.

Этим ты дашь понять, что это то, от чего ты не откажешься. Да, ты готов немного подождать. Твой босс будет знать, что у тебя есть цель и ты можешь работать над желаемым результатом.



Если тебе отказали – не чувствуй себя проигравшим / Фото Kelly Sikkema

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Не бойся говорить о повышении зарплаты. Главное – подойти к этому вопросу с достаточным количеством уверенности и желания. А также не забывай избегать фраз и слов, о которых мы рассказали выше. Попробуй. По всей вероятности, тебе удастся достичь желаемого.