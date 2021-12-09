Крутым и проверенным трюком поделилась эксперт по финансам и сбережениям Алехандра Родригес. Его она считает самым эффективным, а также одним из старейших и проверенных временем.

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Положи деньги в разные конверты

Как ты уже понял, этот метод состоит в том, что тебе нужно разделить деньги на конверты в соответствии с расходами. Никаких коррупционных схем. Здесь говорится только о четкой визуализации тех финансов, которыми ты владеешь.

Как этот метод работает?

В начале месяца ты решаешь, сколько хочешь потратить на продукты, транспорт, другие категории. Таким образом, со временем, когда тебе нужно будет составить бюджет для каждой сферы своей жизни, ты будешь знать, сколько можешь потратить в общей сложности и сколько у тебя останется.



Раздели свои деньги на разные категории расходов / Фото Travis Essinger

Дедовский метод, проверенный временем

Как объясняет финансовый эксперт, наши бабушки и дедушки экономили таким образом. И здесь все логично: раньше не было ни кредитных карт, ни других способов управления собственными финансами. А самое ценное, что эта техника максимально проста и одновременно эффективна.

Конечно же, в наши дни может быть немного неудобно использовать наличные деньги. Но стоит попытаться хотя бы несколько месяцев пожить с использованием этого метода. С его помощью ты сможешь не только ясно видеть, какую сумму можешь себе позволить, но и пытаться откладывать то, что осталось.

Если ты мечтаешь об отпуске на море зимой, то оставшиеся деньги откладывай на него. Эта цель позволит тебе с умом подойти к тратам.

Не хочешь иметь дело с наличными деньгами – возьми на вооружение приложения. С их помощью можно четко расписать ежемесячные расходы и контролировать их. Главное – ежемесячно изучать свои доходы и расходы. Это позволит понять, достигаешь ли ты желаемых результатов в накоплении.

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