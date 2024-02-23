Немецкий бродяга оказался миллионером, у которого десять домов: как он их приобрел

Нашему герою есть чем тебя удивить. На первый взгляд, он – самый обычный бездомный. На самом деле – миллионер, у которого несколько домов. И его история поражает.

Откладывать, откладывать, а также покупать дома. Это, пожалуй, лучше всего описывает жизнь 80-летнего пенсионера Хайнца Б. Когда журналисты Bild впервые встретились с ним два года назад, он владел семью домами, двумя квартирами и показал им свою сберегательную книжку. На ней: невероятные 500 000 евро!

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Недавно купил свой десятый дом

Сейчас у него только 15 евро сбережений, потому что он только что снял 700 000 евро, чтобы заплатить за свой десятый дом наличными. Еще 100 000 он имеет на срочном депозите в другом банке.

Я живу экономно, я так вырос!

– рассказывает он.



Хайнц Б. чрезвычайно экономный / Фото Jürgen Mahnke

Ежемесячно инженер-электрик получает пенсию в размере 3600 евро с прежней работы старшего государственного служащего в телекоммуникационном офисе, а также пенсию в размере 156 евро. Единственная его роскошь – подключение к Интернету и ноутбук. Он не хочет иметь мобильный телефон: "Это стоило бы мне дополнительных 10 евро в месяц!"

Больше всего экономит на еде

Я не трачу даже пять евро в месяц на еду. Я могу купить немного масла для жарки или еще чего-то, когда оно заканчивается. Но большую часть еды я нахожу в мусорке. Люди расточительны, они выбрасывают столько, что можно было бы накормить целую семью! Например, люди покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают в мусорку,

– констатировал он.



Немец собирает вещи, которые выбрасывают люди / Фото Jürgen Mahnke

Его соседи также годами вешают на забор пенсионера выброшенные, просроченные продукты. Он с радостью принимает их, а взамен обеспечивает соседей хорошо сохраненными вещами из крупногабаритных отходов. Он собирает все, что может перевезти на своем старом велосипеде. Затем он хранит вещи на своей территории.

Почему он вкладывает свои деньги в недвижимость?

Она меньше всего теряет в цене во время инфляции. В качестве альтернативы можно также купить кусок золота,

– добавил он.



Не во всех домах мужчины кто-то живет / Фото Jürgen Mahnke

Хайнц Б. предпочитает покупать дома, до которых можно доехать на велосипеде, поскольку до сих пор сам делает ремонт для своих арендаторов. И здесь он также экономит много денег, ведь мастера берут бешеные деньги за свою работу.

Кто унаследует богатство?

Не знаю. У меня есть несколько дальних родственников, но они не могут заплатить налог на наследство. Возможно, я просто сдам дома арендаторам,

– заметил наш герой.



В одном из своих домов он обустроил некий офис / Фото Jürgen Mahnke

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Хайнц Б. поражает, как и его умение экономить. Мы, конечно же, не призываем лазить по помойкам. Но, вероятно, у каждого из нас есть определенные категории расходов, которые можно оптимизировать, чтобы экономить.