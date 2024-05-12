Необычный способ мужчины переносить пиво шокировал посетителей паба: но оцени этот лайфхак

Мужчину заметили в пабе, когда он переливал пинту пива Guinness в пакет на молнии. Очевидно, это шокировало любителей пива, они высмеивали этот лайфхак с импровизированным "бокалом".

Жаждущий мужчина довольно забавно пытался наклонить пинту под идеальным углом, чтобы перелить напиток в полиэтиленовый пакет. Однако в итоге своих усилий смог наслаждаться напитком на ходу.

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Этому поспособствовала элегантная красно-белая соломинка, которую мужчина вставил в пакет с пивом. Как раз в это время на видео слышен удивленный комментарий зрителя: "Какого х**?"

Этот нетрадиционный метод стал предметом шуток на X. Многие высмеивали этого парня. Кто-то даже выражал раздражение из-за использования пакета на молнии вместо более пригодных для хранения пива альтернатив (среди предложенных особой оригинальностью отмечалась идея с пакетом от чипсов).

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Парня и хвалили – за "фантастический компромисс", который позволил ему продолжать пить пиво во время прогулки, как это бывает с кофе. Ведь ни с бокалом, ни с бутылкой пива прогуляться по городу не удалось бы (среди прочего и из соображений законности). Некоторые из пользователей даже замечали, что такой тренд может прижиться.