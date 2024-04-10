Умер гениальный физик Питер Хиггс, который предсказал существование "частицы Бога"

Британский физик, один из величайших ученых современности, умер в 94 года. Именно он предсказал существование элементарной частицы, которую называют как ключом к пониманию темной материи, так и предвестником конца света.

Собственно, когда существование революционной частицы подтвердили в 2012 году, ее и назвали в честь ученого – бозоном Хиггса. На нее еще говорят – "частица Бога", потому что она объясняет взаимодействия различных сил Вселенной.

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Питер Хиггс умер в 94 года

Британский ученый умер после непродолжительной болезни в 94 года, это произошло 8 апреля 2024 года. В университетском заявлении о смерти Питера Хиггса указано, что видение и воображение ученого обогатили знания человечества о мире.

Там также напомнили, что Хиггс предсказал существование новой частицы еще в 1964 году. И только почти через 50 лет эксперименты в Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе наконец подтвердили теорию Хиггса.

За свою работу ученый получил Нобелевскую премию по физике в 2013 году вместе с Франсуа Энглером.

Предсказанный Хиггсом бозон принес ученому Нобелевскую премию почти через 50 лет / Фото London News Pictures

Вместе с другими физиками Хиггс пытался объяснить, почему элементарные частицы нашей Вселенной имеют массу и как можно свести три фундаментальные силы – электромагнетизм, слабое и сильное ядерные взаимодействия – в одну общую теорию.

Близкие Питера Хиггса говорят, что в жизни тот был застенчивым человеком, который избегал внимания прессы. Узнав о получении Нобелевской премии, он расплакался, но сказал журналистам лишь одно: "Очень приятно иногда оказаться правым".