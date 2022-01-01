Нос мужчины и нос женщины: какая между ними разница
1 января 2022 , 08:27Читати новину українською
Источник:National Geographic
Нос человека тоже уникален, как и отпечаток пальца. Да, да, на Земле живут 7 миллиардов человек, и у каждого – особый нос.
Вот и ученых из Университета Айовы в США заинтересовало это. Они исследовали, от чего зависит форма или размер носа. А вместе с этим обнаружили…
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Какая разница между носами мужчин и женщин
Исследователи пришли к выводу, что размер носа зависит и от генетических факторов, и от пола человека: у мужчин он больше, чем у женщин.
Но почему?
- Дело в том, что женщина потребляет 2,5 литра кислорода в минуту, а мужчина – 3 литра (из-за большей мышечой массы).
- То есть дышать приходится чаще и сильнее именно мужчинам.
Вот поэтому у них нос чаще всего более массивный, чем у женщин (примерно на 10%).
Нос у мужчины больше, потому что организм требует больше кислорода / Коллаж 24 канала