О белье, эрекции и смазке: три полезных совета для мужчин

Секс – не только "супружеский долг" или занятие для удовольствия. Это еще и процесс, по которому можно сделать определенные выводы о собственном здоровье.

Специализированный портал поделился наблюдениями, на что следует обратиться внимание. Речь идет о смазке, эрекции и нижнем белье – но не стесняйся, а вдумайся.

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Проследи за своей мастурбацией

Если эротические и другие фантазии оставляют тебя равнодушным – это основание проверить сердце. По меньшей мере, так считают итальянские медики.

Они говорят, что проблемы с эрекцией во время мастурбации в одиночестве (то есть без человека непосредственно рядом, который мощно возбуждает) – первый сигнал о проблемах с сосудами.

У таких людей болезни сердца впоследствии встречаются в три раза чаще (еще раз – это безотносительно к тому, что во время обычного секса никаких проблем с эрекцией нет).



Обрати внимание на белье, и всегда используй смазку / Фото unsplash

Позаботься о белье

Трусы в обтяжку – плохая идея, воплощение которой имеет плохие последствия для мужского здоровья. Такое белье давит на яички, повышает их температуру, может ухудшить качество спермы. А если трусы еще и синтетические (из полиэстера) – пиши пропало.

В таких трусах содержатся формальдегиды и другая химия, из-за которой белье хуже впитывает пот, а значит – способствует формированию в районе гениталий среды, которой очень будут рады бактерии.

По меньшей мере, в этом убеждены ученые из Китая. Они предостерегают мужчин не надевать слишком часто тесное нижнее белье.

Используй смазку

Лучше всегда. А особенно тогда, когда партнерша испытала оргазм, но тебе до него еще далеко.

Сексологи из Канады настаивают: когда у женщины вершина физического наслаждения оказывается позади, она начинает острее реагировать на фрикции, боль или другие дискомфортные ощущения.

Дело в том, что после оргазма кровь приливает к половым органам женщины и делает их сверхчувствительными.

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