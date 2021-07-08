Мужчины часто не столь много говорят об интимной гигиене ведь, по их мнению, это не так уж важно. Мы же убеждены, что недооценивать ее не стоит.

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Твои гениталии также склонны к накоплению нежелательных бактерий. Поэтому нужно ответственно относиться к их чистоте, чтобы не иметь со временем нежелательных проблем.

Как поддерживать интимную гигиену мужчине

1. Регулярно мой и ухаживай

Конечно же, ты и без нас все знаешь. Но соблюдаешь ли ты этого правила? Не поверишь, но мыть свой пенис нужно после похода в туалет, занятия сексом или просто активного дня. Для этого оттяни крайнюю плоть и тщательно промой. Это необходимо сделать, чтобы предотвратить развитие неприятного запаха или инфекций.

Что касается лобковых волос, то их тоже нужно поддерживать ухоженными и чистыми. Ты же помнишь, что они могут способствовать чрезмерному потоотделению? Поэтому посвяти достаточно внимания аккуратной интимной стрижке .



Помни о том, что гениталии нужно регулярно мыть / Фото Unsplash

2. Подбирай правильное белье

Идеальное нижнее белье не должно быть ни слишком тесным, ни слишком свободным. Что касается материалов, то лучше отдавать предпочтение хлопку или смеси из хлопка. Такое сочетание позволит твоим интимным зонам дышать, а также хорошо впитывать пот.

Помни, что хорошее и качественное белье играет важное значение для твоего интимного здоровья.



Нижнее белье не должно быть слишком тесным или очень свободным / Фото Unsplash

3. Здоровое питание

Диета действительно решает все. Употребление продуктов, уменьшают выделение пота и запаха в интимных зонах, позволяет оставаться здоровым. Поэтому позаботься о том, чтобы в твоем рационе были цитрусовые и листовая зелень. Они не только помогают поддерживать интимную гигиену, но и заряжают необходимыми питательными веществами. Все для того, чтобы улучшить твой общее состояние здоровья.



Здоровый и сбалансированный рацион также влияет на твою гигиену / Фото Unsplash

Соблюдай этих трех простых рекомендаций, чтобы не беспокоиться о своей интимной зоне. Эти незначительные изменения в образе жизни определенно помогут тебе сократить шансы появления неприятных ощущений в паховой зоне.