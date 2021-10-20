Ученые рассказали о результатах анализа свежих образцов почвы Луны. Заметим, такого не было уже 40 лет.

Китай отправил на спутник Земли зонд, и именно он привез с Луны подарки для исследователей.

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Теперь мы знаем больше о возрасте лунных скал

Международная группа ученых, включая экспертов из Вашингтонского университета, определила возраст лунных пород, которые доставил на Землю китайский зонд. Речь идет о примерно 1,97 миллиардах лет.

Определение возраста скал на Луне – один из первых научных результатов китайской миссии Chang'e-5.

Аппарат вылетел в ноябре 2020, а уже в декабре успешно вернул на Землю капсулу с образцами грунта с некоторых молодых вулканических поверхностей Луны.

Американские миссии Apollo ранее доставляли только образцы старше 3 миллиарда лет. О "молодых" кратерах в 1 миллиард лет ученые тоже знают. Теперь, благодаря китайцам, заполнен пробел.



Именно в этом месте Чанъэ-5 собирал образцы на Луне / Фото NASA

Вершина айсберга

Результаты нового исследования образцов Луны, как выразился один из его авторов Брэд Джолифф, – это лишь вершина айсберга. Лунный реголит все еще изучают, чтобы найти ключи к другим важным проблемам.

Все это важно не только для изучения Луны, но и других каменистых планет Солнечной системы.

Благодаря новым данным ученые смогут точнее откалибровать свои важные инструменты хронологии.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.