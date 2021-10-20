Китай відправив на супутник Землі зонд, і саме він привіз з Місяця подарунки для дослідників.

Також цікаво Перша українська місія на Місяць представлена на Експо-2020 у Дубаї

Тепер ми знаємо більше про вік місячних скель

Міжнародна група вчених, включно з експертом із Вашингтонського університету, визначила вік місячних порід, які доправив на Землю китайський зонд. Мовиться про приблизно 1,97 мільярда років.

Визначення віку скель на Місяці – один із перших наукових результатів китайської місії Chang'e-5.

Апарат вилетів у листопаді 2020, а вже у грудні успішно повернув на Землю капсулу зі зразками ґрунту з деяких наймолодших вулканічних поверхонь Місяця.

Американські місії Apollo раніше доставляли тільки зразки, старші за 3 мільярди років. Про "молоді" кратери у 1 мільярд вчені теж знають. Тепер, завдяки китайцям, заповнено пробіл.



Саме в цьому місці Чан'є-5 збирав зразки на Місяці / Фото NASA

Вершина айсберга

Результати нового дослідження зразків Місяця, як висловився його керівник Бред Джоліфф, – це лише вершина айсберга. Місячний реголіт все ще вивчають, щоб знайти ключі до інших важливих проблем.

Усе це важливо не тільки для вивчення Місяця, а й інших кам'янистих планет Сонячної системи.

Завдяки новим даним вчені зможуть точніше відкалібрувати свої важливі інструменти хронології.