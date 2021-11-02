Ею, к слову, он занимается впервые за 10 лет. Поэтому нам очень интересно, насколько его физическая форма сейчас улучшилась, и помог ли этому бодибилдинг.

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"Раньше я был спортсменом. Я прыгал в длину и совершал тройной прыжок. Я был профессиональным спортсменом. Я вышел на разумный уровень. Я выступал на международном уровне за Англию в тройном прыжке. Хотел поехать на Олимпиаду. Это было мое вдохновение", – говорит. Морсия.

К сожалению, он сильно повредил поясницу, и ему пришлось уйти в отставку. Тогда же он начал снимать видео на ютьюб, так что в итоге пришел в норму. Но уже в амплуа бодибилдера.

"Я думаю, будет справедливо сказать, что я значительно менее атлетичен, чем 10 лет назад. Кроме того, что очень важно, я, пожалуй, на 10 – 15 килограмм тяжелее, что имеет решающее значение", – добавляет он.

Смотри, как Мэтт Морсия и его брат занимаются легкой атлетикой:

К нему присоединился его брат Бен. Они разогреваются и надевают шипы, прежде чем бросить вызов друг другу на 40-метровом спринте, в котором Бен побеждает. Они направляются в яму для прыжков и начинают прыжок в длину с места. Мэтт отмечает, что его самый длинный прыжок в длину с места составлял 2,96 метра. Бен вздрагивает и совершает прыжок на 3,04 метра. Мэтт же прыгнул на 3,03 метра. Они продолжают прыгать, и Бен превосходит Мэтта с прыжком в 3,16 метра.

Затем они совершают тройной прыжок с места, который, как отмечает Мэтт, был его коронной дисциплиной. Он выбивал 9,35 метра. Бен начинает с прыжка на 8,07 метра, а Мэтт – 9,4 метра. Мэтт закончил с лучшим результатом 9,58 метра, а Бен – 8,92 метра.

Затем они пробуют прыжок в длину с подходом на 3 шага. Бен с первой попытки прыгает на 4,28 метра, а Мэтт – на 4,29 метра. После нескольких попыток у каждого из них лучший результат был следующим: Бен – 4,65 метра, а Мэтт – 4,56 метра.

"Возможно, я просто немного порвал себе подколенное сухожилие. Я надеюсь, что это лишь небольшой спазм. Скрестив пальцы. Но я думаю, что пытаться сделать что-то еще было бы глупой идеей. Черта лысого. Пойдем наслаждаться едой", – сказал он после испытания лёгкой атлетикой.

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