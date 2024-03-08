Элиас Педроса, креативный директор Oculto Hair Club, рассказал о четырех образах, которые, по его мнению, покорят нас в ближайшие месяцы. Айда смотреть и вдохновляться на перемены!

Стоит внимания Чай, который понравится твоим друзьям: как приготовить согревающий коктейль Berry Ceremony

1. Свободные кудри Тимоти Шаламе

Стрижка Тимоти, несомненно, стала одной из самых популярных в салонах по всему миру. Независимо от того, это боковой пробор, или пробор по центру, но всегда непринужденный и фактурный, он одинаково вдохновляет на элегантность и стиль, а также очень подходит обладателям волнистых волос. А если стрижка правильно подобрана, ее легко укладывать дома. Чтобы стрижка была идеальной, важно, чтобы секции волос были симметричными и имели контролируемый объем, иначе легко перейти грань между элегантностью и катастрофой.

Для ухода в домашних условиях тебе понадобятся лишь пальцы и средство, которое контролирует кудрявость и помогает определить естественную волну. Нанеси средство на влажные (подсушенные полотенцем) волосы и распредели его по всей гриве, включая бакенбарды и затылок. Затем с помощью расчески раздели волосы на пробор или направь их в нужном направлении, а затем расчеши пальцами. Наконец, дай волосам высохнуть естественным образом, не касаясь их в процессе. Если ты будешь придерживаться этих шагов, твоя прическа будет безупречной.

2. Длинный помпадур от Энцо Вогринчича

Длинный помпадур от Энцо Вогринчича – это то же, что кудрявые волосы от Тимоти Шаламе для текстурированных волос. Другими словами, это абсолютный тренд 2024 года. Элегантная, естественная и непринужденная, она имеет гарантированный успех. В этой стрижке симметрия является ключевым моментом. Вот почему детали должны быть хорошо выполнены, а также важно позаботиться об объеме и текстуре верхней части, чтобы придать ей контроль.

Для укладки можно использовать легкий мусс или воск, который не обеспечивает слишком сильной фиксации, и наносить его пальцами на слегка влажные волосы. После достижения желаемого вида дай прическе высохнуть на воздухе, не касаясь ее. Таким образом, твои волосы будут удерживаться на месте, но оставаться гибкими, с очень естественными движениями. Это также очень универсальная прическа, которую можно носить как на торжественное событие, так и в повседневной жизни. Чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии, тебе нужно делать ее каждые пять – шесть недель.

3. Стрижка Дрю Старки

Стрижка каре никогда не выходит из моды, и хотя может показаться, что это просто ультракороткая стрижка, правда в том, что она меняется и эволюционирует в соответствии с тенденциями каждого года. Если раньше все были выбриты с градиентными боками, идеальными контурами и бакенбардами, то в этом году это уже не так. Лучше всего в этой стрижке то, что ее не нужно укладывать, а в салоне мы используем ножницы для текстурирования, чтобы получить эффект "перьев" по всем волосам.

Хотя мы рекомендуем подстригать волосы каждые три недели, если ты хочешь воспользоваться преимуществами длины, когда они отрастут, актер, модель и фигурист Эван Мок показывает нам, как это сделать. После мытья волос приподними корни феном, чтобы сделать прическу более пушистой. После высыхания, используя матовый воск, уложи волосы по бокам и сверху вниз. В завершение поправь пряди пальцами, пока не достигнешь желаемого стиля, и немного взъерошь бахрому, чтобы придать прическе более непринужденный вид.

4. Кефаль-пикси от Остина Батлера

После 2023 года, полной кефали, эта стрижка эволюционирует в более элегантный, богемный образ. Мы оставляем позади выцветшее каре с выбритыми машинкой боками и переходим к версии на полпути между пикси и каре, но с челкой. Это образ, который, несомненно, приобретет популярность в этом году, и который носят, или недавно носили, такие абсолютные эталоны стиля, как Остин Батлер, Ману Риос и Джейкоб Элорди.

Эту стрижку можно определить как маскулинный пикси (очень мягкие натуральные бакенбарды, бока и верхняя часть между длинной и короткой, но очень текстурированные и с большим количеством движения), смешанные с более длинным затылком, похожим на кефаль, но гораздо более контролируемым и интегрированным в остальные волосы.

Прошли те времена, когда разрезы по бокам подчеркивали затылок. Ключ к этому образу – то, как ты его уложишь. Ты можешь выбрать более эльфийскую версию, уложив волосы вниз с помощью матового воска, или же забрать их назад в виде челки, используя воск, который придаст блеска и контроля над волосами. В обоих случаях тебе понадобятся только руки и средство. Нанеси небольшое количество воска на руки и разогрей, чтобы распределить его по всей ладони и пальцах. Затем медленно проведи пальцами по волосам в том направлении, который тебе больше всего подходит, не стремясь к идеальной укладке, оставляя несколько прядей немного взъерошенными и хорошо позиционируя бакенбарды и зону бахромы.

Читай также Вот 4 парфюма для лучших комплиментов, если ты мужчина 30+

Попробуй и ты одну из этих причесок. Гарантируем, тебе понравится!