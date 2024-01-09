Хотя он может сыграть подкованную в вопросах одежды Томаса Шелби в безумно популярном сериале BBC "Острые козырьки", человек, стоящий за печально известным лидером бирмингемской банды, является гораздо более недооцененным персонажем. Актер фильма "28 дней" создал почти капсульный гардероб, состоящий из черных, серых, угольных и темно-синих костюмов, однотонных и бретонских полосатых футболок, джинсов, джинсовой куртки и ботинок, что делает стиль Киллиана Мерфи доступным для среднестатистического джентльмена.

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Ирландский актер известен своими ролями в фильмах "Бэтмен: Начало", "Красный глаз", "Павлин", "Начало", "Дюнкерк" и "Оппенгеймер" и часто играет тревожных, нетипичных персонажей. Киллиан Мерфи известен своей закрытостью, предпочитает не рассказывать о личной жизни и часто появляется на премьерах наедине.

Верен своему стремлению избегать типичного голливудского образа жизни, У Мерфи нет стилиста.

Мой вкус очень прост: хорошие джинсы, хороший пиджак, хорошая пара обуви. Хорошо сделаны подходящие вещи. Я не склонен к авантюризму,

– сказал он в интервью.

Стрижка "Острых козырьков" в стиле Киллиана Мерфи

Киллиан Мерфи предпочитает более длинные волосы, признаваясь, что не видит привлекательности в стрижке Томаса Шелби.

Люди просят стрижку Пики. Это безумие, что она нравится людям – она не выросла на мне,

– сказал актер в интервью Woman & Home.

Впрочем, это не меняет популярности стиля: чтобы сделать стрижку Томаса Шелби, тебе нужно попросить парикмахера сделать разъединенный подрез без выбривания и уложить его с легким зачесыванием в сторону.

Нейтральная одежда

Хотя Киллиан Мерфи пытается избегать красных дорожек, когда это возможно, в тех случаях, когда он все же появляется на них, он всегда вежлив в одежде. Ирландский актер придерживается нейтральной цветовой палитры, сочетая серый, темно-синий и угольный цвета с черными или коричневыми аксессуарами.

Правда, на красных дорожках, посвященных премьере "Оппенгеймера", Мерфи таки было чем удивить. Вот несколько образов, в которых он появлялся на публике, демонстрируя миру картину:

Появление на "Золотом глобусе 2024"

Актер "Оппенгеймера" на красной дорожке был довольно расслабленным. Он появился на публике в черном костюме Yves Saint Laurent и черных лакированных туфлях. Дополнил образ часами Omega.

Если ты пропустил, то Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. Принесла ему эту награду съемка в ленте "Оппенгеймер".

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Верность военно-морскому флоту

Если бы люди были цветами, Киллиан Мерфи был бы темно-синим. Возможно, он пытается меньше выделяться, или осознает, что темно-синий подчеркивает голубизну его глаз, а возможно, ему просто нравится этот цвет. Независимо от этого, ирландский актер регулярно одевается в темно-синий оттенок, говоря господину Портеру: "Это просто безопасно, чувак. Вы не можете ошибиться с флотом".

На дублинскую премьеру фильма Кристофера Нолана "Дюнкерк" Мерфи надел темно-синий костюм с угольной рубашкой, черным кожаным ремнем и черными оксфордами.

Динамический деним

Киллиан Мерфи, который имеет рост 170 сантиметров, принадлежит к низкорослым людям, что делает его выбор носить преимущественно узкие облегающие штаны очень точным. Он сочетает двойной деним: черные узкие джинсы с джинсовой курткой цвета индиго, белую футболку и темно-коричневые ботинки "челси", которые он часто носит.

Хардкор-нормкор

Киллиан Мерфи сохраняет свой повседневный стиль именно таким – повседневным. Он предпочитает комфорт, а не моду, выбрав белую футболку под шерстяным свитером свободной вязки, черные штаны и утилитарную куртку на молнии, которая придает уютному виду немного остроты.

Парижский шик

Полосатая рубашка, которую считают ключевой вещью в гардеробе любого парижского модника, стала излюбленным элементом гардероба Киллиана Мерфи. Бретонские полосатые футболки занимают значительное место в его гардеробе, хотя актер "Острых козырьков" не делает разницы, когда речь идет о хорошей горизонтальной полоске. Он также носит более тонкие полоски разных оттенков, таких как зеленый, синий, красный и черный.

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Киллиан Мерфи вдохновляет. Если ты невысокий, то следить за стилем этого актера стоит. Он явно разбирается в том, как подавать себя и делать свой силуэт визуально выше, а себя – более статным.