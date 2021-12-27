Одежда из кашемира: ошибки, которых допускают мужчины во время ее ношения

Кашемир – шерстяная ткань, которая очень популярна в модной индустрии. А особенно актуальна она в холодное время года. И здесь нет ничего удивительного, ведь одежда из него максимально теплая. Но...

Мы часто допускаем ошибки, выбирая вещи из кашемира. Попробуем пройтись по самым распространенным промахам, которых лучше избегать. Это позволит тебе оставаться стильным и быть на высоте.

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1. Неправильно стираешь кашемировые вещи

По мнению многих, одежда из кашемира не портит свой внешний вид после стирки. Но нет необходимости делать это после каждого использования. Но следует также понимать, что каждая вещь из этой ткани имеет свои особенности ухода. И, если ты не изучишь бирку, есть высокие шансы, что прослужит она тебе значительно меньше.



Перед стиркой следует изучить бирку / Фото PlanetCare

2. Неправильно его хранишь

Эти предметы одежды обычно хранятся в наших шкафах на полгода. Что и логично, ведь носить кашемир летом или весной достаточно сложно. Вот почему тебе следует обратить внимание на то, как ты хранишь эти вещи. Все для того, чтобы избежать появления морщин или деформации.

Лучше всего хранить кашемировые вещи в пакетах для одежды. Это позволит им не пачкаться, а также не деформироваться.

3. Неправильно развешиваешь ее

Если у тебя есть кашемировый свитер, его категорически нельзя вешать на крючок или просто бросать на спинку кресла. Помни, что это очень нежная и тонкая пряжа, и ее нужно развешивать на вешалку. Или, если ты не планируешь долго носить вещи, спрятать их в пакеты для одежды.

Что касается шарфов, то их не стоит бросать где-нибудь в доме. Это позволит им прослужить очень долго.



Храни кашемировые вещи правильно, чтобы они прослужили дольше / Фото David Lezcano

4. Носишь их с любым типом одежды

Кашемир – эксклюзивная и элегантная ткань, поэтому не стоит совмещать ее с чем-либо. Так что мы бы не рекомендовали тебе носить эти вещи в повседневной жизни. Вместо этого они идеально дополнят деловой или официальный образ. Кашемировый шарф, например, придаст тебе изысканность.

Можно также немного проэкспериментировать: классические брюки, кожаная куртка, замшевые ботинки челси и кашемировый свитер. Ты будешь чувствовать себя максимально стильно, а также тепло.

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Одежда из кашемира не только очень теплая, но и позволяет хорошо прокачать свой стиль зимой. Главное – правильно за ней ухаживать и уметь совмещать ее с другими вещами. Надеемся, наши советы помогут тебе быть на высоте, если в твоем гардеробе есть вещи из кашемира.