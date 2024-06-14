Мужчина обедал с надувной куклой: официантка сняла видео – и ее уволили

Официантка из Северной Каролины в США заявила, что ее уволили, потому что она опубликовала видео в тиктоке, которое стало вирусным. Дело в том, что она сняла клиента, который ужинал в компании надувной секс-куклы.

Тара Бьорк признает, что что не должна тикточить на работе, но о публикации видео как будто и не жалеет. По меньшей мере, она подписала свое сообщение от 27 мая именно так.

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Официантку уволили за видео с мужчиной и надувной куклой

Тара работает (работала, точнее говоря) в ресторане Restoration Hardware Rooftop. И вот она публикует тикток-видео: "Я хочу, чтобы вы увидели, что только что вошло в дверь".

От селфи-изображения она перевернула камеру, чтобы приблизить посетителя ресторана, который сидел неподалеку. А на сиденье напротив него была надувная женская кукла.

Кукла имела желто-русые волосы, была одета в черное платье без рукавов, а мужчина ее даже кормил виноградом.

Затем Бьорк снова развернула камеру, поднесла пальцы ко лбу и подняла брови в жесте раздражения: "Нет слов".

Официантка сняла мужчину и куклу в ресторане: смотри видео Тары Бьорк

Не было слов и у начальства ресторана. Официантку, конечно, уволили.

Я знала, что произойдет одно из двух: видео не получит ни одного просмотра и со мной будет все в порядке, или же оно взорвется и меня уволят,

– объясняла она впоследствии для Charlotte Observer.

Видео стало вирусным и собрало более миллиона просмотров.

К слову, в комментарии пришел тот самый мужчина и объяснил, что странное свидание было расплатой за проигрыш в фэнтези-футболе.