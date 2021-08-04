Олимпиады 100 лет назад: первый паралимпиец, спорт для 1 зрителя и соревнования по искусствам

Чем запомнились первые Олимпийские игры, кроме того, что они были первыми? Не только удивительными видами программы вроде стрижки пуделей!

Например, в 1900 году соревнования в одном из видов спорта провели аж для одного зрителя. А в 1904 появился первый олимпийский чемпион с протезом.

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"Популярный" крокет

В крокете спортсмен должен специальным молотком провести шар через ворота, расставленные на площадке. Победителем становится тот, кто пройдет дистанцию быстрее.

На олимпиадах этот спорт появился только один раз (в Париже в 1900 году), и сразу пропал. Его популярность была настолько "высокой", что на соревнования посмотреть пришел аж один болельщик.

Тем не менее спортсмены разыграли три комплекта наград. Правда, участников было всего 10, и все они были французами, но зрителя, кажется, все устраивало.

Участие в нем приняла одна пара. Она, конечно, и "взяла" золото.

на соревнованиях по крокету был парный вид программы.



Приблизительно так и было (женщины соревновались вместе с мужчинами) / Фото wikidata

По канату с протезом

На самом деле лазанья по канату было видом программы на 5 олимпиадах. Еще в Афинах в 1896 спортсмены подтягивали себя на 15-метровую высоту, а судьи при этом оценивали не только скорость, но и стиль.

В 1900 канат сократили до 8 метров (видимо, из-за того, что на прошлых играх только два человека выбрались на вершину).

А еще решили забыть о стиле – абы хоть выбирались.

Выиграть золото ему не помешала и деревянная нога (фактически, мужчина стал первым паралимпийцем, хотя тогда такого слова, конечно, не знали).

в 1904 году чемпионом стал Джордж Эйзер – представитель Соединенных Штатов Америки.



Сначала это было стильно, но потом остался только дух скорости / Фото wikidata

Соревнования по искусствам

Основатель олимпийского движения барон Пьер де Кубертен буквально мечтал как-то совместить спорт и искусство. Это произошло не сразу, но в 1912 в Стокгольме в программе олимпиады появились конкурсы искусств.

Все как положено – с дисциплинами (архитектура, литература, музыка, рисование и скульптура), судьями, медалями и церемониями награждения. Так было вплоть до 1948, пока МОК не удалил искусства из программы игр.

Впрочем, мечтатель Пьер де Кубертен успел выиграть золото – в литературном конкурсе 1912 года. Он разгромно победил оппонентов с произведением "Ода спорту", хотя и скромно подавался под псевдонимом "Георг Гогрод и Мартин Эшбах".

Первый выиграл золото в 1908 в стрельбе из лука, а в 1912 – в соревнованиях скульпторов.

Второй взял сразу два золота в плавании 1896, а затем победил в новой номинации "архитектура и дизайн стадионов" (правда, лишь через 28 лет).

Третий же выиграл в номинации "гравюры" на играх 1948 года, когда ему было полных 73 года (и он до сих пор остается старейшим олимпийским чемпионом в истории).

уникальными примерами в истории олимпийского движения стали американец Уолтер Винанс, венгр Альфред Хайос и британец Джон Копли.



Смотрины претендентов на медали / Фото wikidata

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