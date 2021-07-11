Отметим, что наш герой – тот еще смельчак. Попробовать распорядок дня Майкла Фелпса, который является 28-кратным олимпийским чемпионом – непростая задача. Поэтому нам уже очень интересно, справится ли он с новым вызовом.

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"Его тренировки достаточно интенсивные, но его диета еще интенсивнее. Я сделаю все возможное", – признается он.

То, что ты увидишь дальше, однозначно не стоит пытаться воспроизвести в реальной жизни. Если же такое желание возникнет, то проконсультируйся с врачом, а также тренером!

12 000 калорий и безумная тренировка

Ходят легенды, что Майкл Фелпс в день потреблял по 12 000 калорий. Звучит безумно, не так ли? Но в одном из своих интервью он разрушил этот миф.

"12000 – это нереально. Это невозможно. Вы не можете съесть столько... В расцвете сил я, вероятно, действительно ел от 8 до 10 тысяч калорий в день. Это было больше, и это было, когда я учился в старшей школе и продолжал расти", – подчеркивал спортсмен.

Так или иначе, но Теннисон все же решает попробовать осилить это количество пищи. Для этого он делит калории на 3 большие приемы пищи.

"Здесь много разнообразия, много углеводов, много яиц", – говорит он.

Завтрак состоит из омлета с 5 яиц, миски с крупой, 3 жареных яичных бутербродов со шпинатом, 3 ломтиков французских тостов, 3 оладий с шоколадной крошкой и 2 чашек кофе. Это, безусловно, хороший способ начать день, и Теннисон чувствует себя сытым и сильно потеет. Вообще удивительно, как он все это засунул в себя.

Как только он переварит эту пищу, ему пора приступить к тренировке по плаванию в олимпийском стиле. Это серия плавательных упражнений, которые работают как на технику, так и на скорость брасса, свободного стиля и специальности Фелпса – баттерфляй.

"Плавание – обманчиво сложная тренировка. Мои мышцы горят, моя голова в этой плавательной шапочке буквально плавится, и я чувствую себя где-то одурманенным", – говорит Теннисон.

Смотри на видео, как Уилл Теннисон справляется с вызовом, который бросил себе:

Блюдо №2 немного проще. Это 2 бутерброда с ветчиной и сыром и паста. Также 2 энергетические напитки. Затем настало время для тренировки с собственным весом. Теннисон попытался выполнить максимальное подтягивание в мертвом висе, чтобы увидеть, как он справляется с рекордом Фелпса в 34 последовательные повторения.

"Вы знаете, что подтягивание влияют на ваши широчайшие мышцы, что поможет вам справиться с подъемом и силой тяги, помогая вам пройти через воду", – говорит он.

В результате он выполняет 20 повторений, прежде чем спрыгнуть с перекладины.

Третий и последний прием пищи с высоким содержанием углеводов – это еще больше пасты (450 граммов), большая пицца пепперони и еще 2 энергетические напитки.

"Честно говоря, я не думаю, что когда-нибудь снова смогу достичь кетоза в своей жизни", – подчеркнул он.

Храбрости Уилла Теннисона можно только позавидовать. Ему было недостаточно тренировок Майкла Фелпса, то он буквально добил себя мифической диетой олимпийца. Это что-то сумасшедшее. И мы еще раз подчеркнем, что этого не стоит повторять в реальной жизни!