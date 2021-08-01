В своем новом видео блогер Лекси Лимитлесс показала, как тренировки Галь Гадот изменили ее за 30 дней. Для этого нового вызова она объединилась со знаменитым тренером и диетологом Магнусом Лигдбаком. Она целый месяц ест и тренируется, как звезда "Чудо-женщины", чтобы стать настоящей супергероиней.

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Блогер попыталась превратиться в "Чудо-женщину"

Магнус направляет Лекси через те же виды тренировок, которые он и Гадот использовали во время подготовки к "Чудо-женщины 1984". Они охватывают ряд упражнений, которые Лекси никогда раньше не выполняла, а также 2 дня отдыха в неделю.

"Каждый мускул в моем теле болит. Значительно труднее, чем было, когда я начала заниматься спортом", – говорит она после первой недели.

В течение всего месяца Лекси сидела на строгой диете – не более 1700 калорий в день. Она состоит из:

105 граммов белка

175 граммов углеводов

60 граммов жира

Вообще наша героиня ест по 5 раз в день. Все для того, чтобы достичь результатов Гадот.

Типичный завтрак "Чудо-женщины" – 3 яйца и авокадо. После него она выпивает протеиновый коктейль. На обед Магнус рекомендует порцию белка размером с кулак, две части углеводов и одну часть жиров. Например, основным блюдом, которое Гадот ела во время подготовки к съемкам в "Чудо-женщине", была рыба на гриле с салатом и источником медленных углеводов, например, ячменем.

Затем идет еще один протеиновый коктейль, во второй половине дня. Последний прием пищи – еще одна порция белка размером с кулак, два кулака углеводов и один кулак жиров.

Лекси объясняет, что один из аспектов этой диеты, к которому надо привыкнуть, – употребление большего количества продуктов с одновременной потерей жира.

"Я думаю, что часть, с которой я борюсь больше, – получение достаточного количества углеводов в моем теле. Это, по меньшей мере, вдвое больше еды, которую я обычно им... Это безумно противоречит той сумасшедшей культуре экстренной диеты, когда люди в основном голодают, чтобы похудеть", – отмечает она.

Смотри, 30 дней Лекси Лимитлесс жила по графику Галь Гадот:

Результаты тренировок

В течение 30 дней Лекси набирает 770 граммов мышц и теряет 1,3 килограмма жира. Это является продолжением прогресса, которого она достигла в своем испытании "Расхитительница гробниц", когда она пробовала режим Алисии Викандер. Однако она также обнаружила еще одно преимущество этого вызова: больше дисциплины и последовательности в своем распорядке дня.

"Я знаю, что мне нужно выделять хотя бы час в день, чтобы заниматься физическими упражнениями и заботиться о своем теле. А еще очень важно внимательное отношение к еде. Это действительно хорошее структурное изменение в моей жизни", – отмечает Лекси.

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