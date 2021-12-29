Она будет в восторге: старомодные способы флирта, которые все еще работают

Со временем флирт меняется. Особенно с появлением социальных сетей, где каждый день знакомятся миллионы людей по всему миру. Мы же сосредоточим внимание на старых способах, которые все еще работают.

Будь максимально галантным, и мы гарантируем, что ни одна девушка не устоит от твоих чар. А помогут тебе в этом проверенные способы флирта, которые позволят покорить барышню.

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1. Поцелуй руку

Ты можешь нежно поцеловать руку девушки. Это проявление покажет, что ты действительно заинтересован в ней. Поцелуй – чистое проявление искренности и привязанности, а также сладкая форма флирта.

А еще это отличный вариант, если тебе ужасно хочется поцеловать ее в губы, но лучше этого не делать.

2. Делай комплименты

Когда ты пытаешься поразить кого-нибудь, ты всегда можешь делать комплименты. Похвали ее стиль или аромат. С последним ты точно успел ознакомиться, ведь после поцелуя в руку мог принюхаться к девушке. Главное в этом плане – не перегнуть палку.

Избегай вульгарных комплиментов, связанных с интимными зонами: грудью, а также ягодицами.



Не забывай делать ей комплименты / Фото Andre Revilo

3. Открывай дверь

Женщинам очень нравится, когда мужчины открывают перед ними дверь машины или ресторана. Этот рыцарский прием – всегда золотой ход, который дарит тебе несколько баллов в копилку. То же касается стула, когда он приседает за столик.

Будь максимально галантным, а также не подгоняй ее. Это позволит девушке чувствовать себя особенной и защищенной.

4. Делись едой

Да, ты не Джои, так что можешь спокойно делиться едой. Например, во время свидании можешь дать ей попробовать свой десерт, если вы заказали разные. Мы же знаем, что в чужой тарелке всегда вкуснее еда.

А еще это отличный способ показать, насколько она близка тебе. Ты, к слову, тоже можешь у нее утащить ложечку из тарелки.

5. Одень на нее пальто

Покажи ей, что ты максимально заботлив. Для этого можешь после свидания одеть на нее пальто или помочь укутаться в шарф. Пусть она почувствует себя маленькой девочкой, которая целиком и полностью положилась на тебя.

Главное – не переусердствовать. Пусть ей не кажется, что она беспомощна. Помогай, но не делай все за нее.



После свидания помоги ей одеться / Фото freestocks

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Возьми на вооружение эти методы флирта. Они не только добавят несколько баллов в копилку, но и позволят тебе сблизиться с девушкой. Главное – вести себя максимально искренне и оставаться собой.