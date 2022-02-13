Не стал исключением ее последний пост. На серии фотографий, появившихся на странице Кайндли Майерс, она позирует в прозрачном боди. Наряд позволяет каждому разглядеть соблазнительные изгибы нашей героини. А там, поверь, есть на что посмотреть!

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"Сяй, как бриллиант", – написала она под публикацией.

И действительно, Кайндли Майерс в этом боди напоминает бриллиант. Неудивительно, что отданая армия поклонников звезды Playboy в восторге от нее . Подписчики красавицы буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Схожу от тебя с ума, королева";

"Абсолютно потрясающая";

"Ты просто безупречна";

"Горячая крошка";

"Красивая и очень сексуальная";

"Волшебная и романтическая";

"Это твои лучшие фотографии";

"Ты – настоящая драгоценность".



Соблазнительные фото Кайндли Майерс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Майерс



Соблазнительные фото Кайндли Майерс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Майерс



Соблазнительные фото Кайндли Майерс взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Майерс

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