Этим комплексом упражнений поделился танцующий фитнес-тренер Ник Уолкер. С его помощью ты сможешь продолжить работать над своим тело, совершенствуя его. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего вместе с Men 24!

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

"Кондиционирование... что это на самом деле значит? В зависимости от того, для чего ты тренируешься, это можно иметь разное значение. Для этой конкретной тренировки ты будешь нацелен на быстрое сокращение мышечных волокон для анаэробного сердца", – говорит Уолкер.

Особенность этой тренировки заключается еще и в том, что для ее выполнения тебе не нужен никакой инвентарь. Поэтому можно использовать ее как дома, так и во время отдыха где-то на море. Главное – не лениться и стремиться работать над своим телом.

Как сжечь максимум калорий: упражнения

Прогулочные выпады: 5 подходов по 20 повторений; Боковые перемещения с прикосновением руки к земле: 5 подходов по 10 повторений; Ползания щукой на прямой ноге: 5 подходов по 20 метров; Прыжки в длину: 5 подходов по 20 повторений; Боковая прогулка зверя: 5 подходов по 12 повторений в каждую сторону.

Не забывай отдыхать в течение 20 – 30 секунд между подходами, чтобы достичь максимального результата!

Совет от тренера: можно использовать этот комплекс упражнений самостоятельно или же дополнять его силовыми тренировками трижды в неделю.

Смотри, как правильно выполнять упражнения от Ника Уолкера:

Возьми на вооружение комплекс упражнений от Ника Уолкера. С его помощью ты сможешь не только сжигать лишние калории, но и уверенно работать над своим телом. Гарантируем, что результаты тебе настолько понравятся, что ты не захочешь останавливаться.

Тебе понравится Качаем плечи и пресс: мощная тренировка с фитнес-резинками – видео

Текст публикации Ника Волкера:

Сжигания калорий!!!

Проведите пальцем по экрану, сохраните и поделитесь!

Только собственный вес!

Кондиционирования... что это действительно означает? В зависимости от того, для чего вы тренируетесь, это может означать разные вещи. Для этой конкретной тренировки вы будете нацелены на быстрое сокращение мышечных волокон для анаэробного сердца!

Это поможет вам сжигать жир и НАБИРАТЬ мускулы... или "тонус".

Спали его

1. Прогулочные выпады – 5 х 20 каждое.

2. Боковые перемещения с досягаемости – всего 5 x 10 (быстрые очереди).

3. Ползание щукой на прямой ноге – 5 x 20 метров.

4. Прыжки в длину – 5 х 10

5. Боковая походка зверя – 5 х 12 в каждую сторону.

Отдыхайте 20 – 30 секунд между подходами!

КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ – использовать, как самостоятельную тренировку или дополнять силовыми тренировками три раза в неделю!