Какой ты мужчина: выбери предмет и узнай о своей секретной суперспособности

Порой не только мы выбираем вещи, но и вещи выбирают нас. И эта естественная синергия ощутимо влияет на нашу жизнь и помогает проявлять свои способности, а иногда – и суперспособности.

Поэтому предлагаем тебе сейчас пройти этот интересный тест. Сначала выбери предмет: молоток, ноутбук, карта или ключи от авто. А дальше узнай, какой ты мужчина.

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Вот предметы, из которых ты должен выбрать один / Фотографии freepik

Результаты теста: вот о чем свидетельствует твой выбор

Молоток. Если выбрал молоток, ты – настоящий Мастер. Ты умеешь починить что угодно, у тебя всегда есть план "Б" и ты не боишься грязной работы. Твоя целеустремленность и решительность – это настоящие суперсилы, они помогают тебе добиваться успеха в любых делах. И пусть кто-то говорит, что ты слишком прямолинейный – но ты просто всегда знаешь, чего хочешь и как этого достичь.

Если выбрал молоток, ты – настоящий Мастер. Ты умеешь починить что угодно, у тебя всегда есть план "Б" и ты не боишься грязной работы. Твоя целеустремленность и решительность – это настоящие суперсилы, они помогают тебе добиваться успеха в любых делах. И пусть кто-то говорит, что ты слишком прямолинейный – но ты просто всегда знаешь, чего хочешь и как этого достичь. Ноутбук. Ноутбук в твоих руках означает, что ты – Технарь. Ты всегда в курсе последних технологических новинок и способен решать любую проблему с помощью технологий. Твой ум острый, как лезвие, и это действительно твоя суперспособность. Ты не боишься использовать ее для сложных задач. Тебе иногда говорят, что ты слишком погружен в виртуальный мир, но это просто потому, что ты видишь больше возможностей, чем другие.

Ноутбук в твоих руках означает, что ты – Технарь. Ты всегда в курсе последних технологических новинок и способен решать любую проблему с помощью технологий. Твой ум острый, как лезвие, и это действительно твоя суперспособность. Ты не боишься использовать ее для сложных задач. Тебе иногда говорят, что ты слишком погружен в виртуальный мир, но это просто потому, что ты видишь больше возможностей, чем другие. Карта. Выбрал карту? Ты – Исследователь. Твое сердце жаждет приключений и новых горизонтов. Ты всегда готов к путешествию, и в твоем кармане всегда найдется место для компаса. Твои друзья восхищаются твоей способностью находить выход из любой ситуации, и даже они признают, что это – незаурядная суперспособность. К тому же ты не боишься перемен и всегда открыт для новых впечатлений.

Выбрал карту? Ты – Исследователь. Твое сердце жаждет приключений и новых горизонтов. Ты всегда готов к путешествию, и в твоем кармане всегда найдется место для компаса. Твои друзья восхищаются твоей способностью находить выход из любой ситуации, и даже они признают, что это – незаурядная суперспособность. К тому же ты не боишься перемен и всегда открыт для новых впечатлений. Ключи от авто. Если твой выбор – ключи от авто, ты – Гонщик, и это не только о колесах. Тебе важно чувствовать скорость и свободу. Ты уверенно управляешь своей жизнью, как и автомобилем, и всегда готов к новым вызовам и путешествиям. Твои близкие знают, что с тобой не соскучишься, и всегда могут рассчитывать на помощь в дороге. Твой девиз – "Жизнь на полной скорости", а умелое управление ею – твоя суперсила.

Да, в конце концов, каждый из нас уникален. Но выбор предмета в этом тесте намекнет тебе на твои сильные стороны и на те черты характера, которые и делают тебя неповторимым.