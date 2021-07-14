Пух пупка: откуда взялся феномен, с которым сталкивается большинство мужчин

С этим феноменом сталкивался практически каждый мужчина. Так снимаешь футболку и обнаруживаешь, что у пупка накопился некий загадочный пух. И именно это загадочное "появление" в свое время вдохновило австралийца Карла Крушельницкого провести тщательное исследование. Сразу же заметим, что к этому вопросу он подошел максимально скрупулезно.

Поэтому Карл Крушельницкий устроил опрос. В нем приняли участие 4 799 человек. Все для того, чтобы узнать, единственный ли он обнаруживает в зоне пупка загадочный пух.

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Результаты опроса показали, что 83% мужчин и 43% женщин иногда "находят в зоне пупка определенный пух". И тут наш герой выдохнул, ведь порадовался, что не единственный, кому надоедает это непонятное явление.

Половая линия

Интересно, что у 80% людей, у которых иногда накапливается этот пух, есть линия волос, какая идет от лобковой области к тому же пупку. Таким образом, эта так называемая "половая линия" имеет какое-то отношение к пупку.



Наличие "половой линии" способствует появлению пуха в зоне пупка / Фото Unsplash

Заметим, что растительность на теле тоже влияет на появление этого пуха. По меньшей мере 97% участников с пупочным пухом имеют слегка, умеренно или очень волосатые формы. Крушельницкий не мог сказать наверняка, откуда у них появлялся этот пух, но у него появилась определенная гипотеза.

"Возможно, они носят тесную одежду, поэтому пух скользит в пупок и не может вылезти наружу", – предположил он в своем исследовании.

Нобелевская премия

В Крушельницкого была теория: волосы соскабливают с твоей одежды мелкие волокна, которые и прилипают к пупку. Это сразу объяснило бы, почему мужчины – в основном очень волосатые – страдают от этого чаще, чем женщины. За это замечательное исследование Крушельницкий получил Шнобелевскую премию за "исследования, которое сначала заставляет смеяться, а потом – задуматься".

Несколько лет назад Георг Штайнхаузер из Венского технического университета, например, провел исследования состава пупочного пуха. В течение трех лет он собирал свой пух перед сном. Это преданный исследователь, ничего не скажешь.

Что там по выводам?

Самообследование Штайнхаузера показало, что его содержание в пупке в среднем весило 1,82 миллиграмма. Но бывали и вечера, когда он вылавливал из пупка несколько больших кусков, которые могли весить до 9,17 миллиграмма.

Наш исследователь пришел к выводу, что старые рубашки и футболки вызывают значительно меньшее образование пуха, чем новые. А сам этот пух состоит в основном из волокон его одежды. Об этом думал и Крушельницкий, но до конца не изучил этот вопрос. А еще он нашел в пупке пыль, перхоть и пот.



Новые рубашки и футболки вызывают гораздо больше образования пуха / Фото Unsplash

Что поняли мы, так это то, что пупок нужно мыть каждый раз, когда ты принимаешь душ. А еще "половая линия" в паре с новой одеждой может помочь накоплению этого пупочного пуха. Поэтому не забудь хотя бы постирать новую футболку перед тем, как одеть ее.

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