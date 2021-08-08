Мы все знаем или должны знать, что для набора мышечной массы необязательно проводить много времени в тренажерном зале. Конечно же, для этого важно правильно тренироваться и поднимать "железо", но исследования, врачи, диетологи и эксперты говорят, что важнейшей частью процесса является то, как мы едим.

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Еда предназначена не только для того, чтобы нас угостить. Это единственный способ наполнить организм энергией для выполнения повседневных дел и тренировок. И это ключ к набору веса или похудения, к сжиганию жира.

Нусрет Гёкче раскрыл секрет его спартанской диеты. С его помощью можно снизить процент жира и получить мышцы большей четкости и объема. В своем аккаунте он объяснил, что "упражнения и питание подобные отпечаткам пальцев: персонализированные". Он отметил: то, что работает для одного человека, может не работать для другого, даже если соблюдать все четких установок.

"Моя ежедневная программа начинается с 2 стаканов негазированной воды комнатной температуры и 4 абрикосов. Через полчаса я пью капучино и начинаю тренировку", – объясняет он.

После тренировки повар продолжает завтрак. Он состоит из 250 граммов стейка, нута, чечевицы, фасоли и черного риса. На этом, конечно же, диета повара не заканчивается.

На обед он готовит овощи и 250-граммовый стейк на пару. Днем он ест йогурт с виноградной патокой, одно эспрессо. На ужин, в 21:00 у него свекольный салат и стейк. После обеда он пьет только воду .

Это довольно чистая и простая диета, основанная на нежирном белке, овощах, фруктах и правильных углеводах. Все это необходимо для достижения хороших результатов во время тренировок. Кроме того, кофе считается хорошей "добавкой" для сжигания большего количества калорий во время тренировки.

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