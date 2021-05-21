Пауэрлифтер Брайан Шоу протянул 3 внедорожники для новой рекламы: крутое видео

Один из самых сильных мужчин мира Брайан Шоу получил серьезную тренировку во время недавней съемки рекламы Hyundai. И, конечно же, он задокументировал все, что происходит за кадром. На съемках он участвует в имитационном соревновании ESPN, в котором он тянет сразу три внедорожника Hyundai Tucson взлетно-посадочной полосой.

В видео Шоу начинает это с демонстрации своего впечатляющего трейлера, который он получил на съемочной площадке. Тут тебе и свежие нарезанные фрукты, и ванная комната размером с Шоу, и зеркало для макияжа в голливудском стиле с подсветкой. Затем он отправляется на свой настоящую площадку, на взлетно-посадочную полосу, где он будет тянуть машины.

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"Мы начинаем привлекать к себе внимание. Но нам приходится делать это часто, и на самом деле это не так просто. Поэтому я на самом деле не играю, вот что происходит", – говорит он, запыхавшись после съемок дубля.

Он продолжает снимать, таща три огромные внедорожники, которые весят от 1500 до 1692 килограммов.

В конце первого дня съемок Шоу отмечает: "Это было безумие! Поговорим о насосе для ног и насосе для рук. Это было весело... много боли, но очень весело".

Смотри, как Брайан Шоу тянет три большие внедорожники:

Во второй день рекламных съемок он переходит к импровизированному тренажерному залу. Там он продемонстрирует тренировки с использованием автомобильных деталей вместо привычного "железа".

"Это самый интересный жим лежа, который я когда-либо делал!", – говорит Шоу.

В другом кадре он берет пару дверей машины, которые он использует вместо гирь. А в последнем кадре дня Шоу фактически делает становую тягу на внедорожнике. Чтобы разогреться, он тренируется, используя компактную Honda члена экипажа, прежде чем делать становую тягу на Tucson.

"Это было не так плохо, как я думал. Я был готов к значительно худшему", – говорит он после первой тяги. Затем он делает еще несколько подъемов и рассказывает, как все прошло.

"Это было немного напряженным моментом. Я не знал, какой вес поднимал, и, к счастью, становая тяга с боковой рукояткой – хороший подъем для меня. Вот почему я здесь. Если тебе нужно, чтобы я поднял машину, я могу поднять машину", – добавил он.

В конце Брайан Шоу бросает дверцу машины. Эффектный кадр, чтобы им зафиналить ролик. Остается только дождаться, когда нам покажут рекламное видео.

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