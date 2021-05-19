Задача однозначно не из простых. Но не стоит забывать также и о том, что перед нами не просто фанаты спортзалов. Они почти ежедневно проходят сумасшедшие фитнес-тесты. Поэтому мы имеем подозрение, что с этим справятся на все 100!

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Ребята проходят полосу препятствий, чтобы начать фитнес-вызов. Она охватывает ползания под колючей проволокой и еще ряд упражнений. Несмотря на то, что они изначально идут нос в нос, Кен уверенно вырывается вперед. Он финиширует раньше Мэтта со временем 1:47. Мэтт же финиширует за 1:57. Это, как отмечает Александр, на 30 секунд быстрее, чем его личный рекорд на дистанции.

Они переходят ко второму этапу – спринту на 50 метров. И в этой дисциплине Мэтт – явный победитель. Кен в шутку заметил, что его буквально перетерли с пылью.

Пришло время для третьей части вызова. Ребята несут 23-килограммовый мешок с песком на протяжении 600 метров. Это финальное упражнение и определит победителя. Правда, Александр решил усложнить задачу Мэтту и Кену, заставив их бежать под гору.

Смотри, как морские пехотинцы проходят сумасшедший фитнес-тест:

Во время бега ребята держат мешки с песком на плечах. Кен быстро выходит вперед, но они оба выкладываются на полную. Примерно на полпути Кен слишком сильно вырывается вперед. Зато Мэтт переходит на быструю ходьбу. Как ты уже понял, победителем стал Кен.

"Это было трудно. Это было довольно жестоко", – говорит Кен, когда добирается до вершины холма и финиширует.

Сам же Мэтт признается, что он чрезвычайно утомлен и буквально разбит. А Александр рассказал, что оба парня вошли в пятерку лучших по этому курсу. И это, по его словам, "отлично"!