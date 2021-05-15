Своими результатами братья традиционно делятся на ютьюб-канале. Поэтому у нас будет возможность посмотреть, что же так сильно "подорвало" ребят в стремлении справиться с задачами героев аниме.

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Они начинают с "жима веревки и деревья" – импровизированной системы с отягощениями, вдохновленной серией One Piece.

"Это такое безумие, как и множество этих простых установок, сделанных своими руками. Но оно дает потрясающие тренировки. Моя грудь сейчас очень накачанная", – отмечает Хадсон.

Далее идет один "удар Ванпанчмена". Популярный фитнес-вызов среди блогеров. Герой аниме Сайтама использует строгий ежедневный режим со 100 отжиманий, 100 приседаний, 100 скручиваний и бега на 10 километров. Все это позволяет ему справляться с врагами, которые становятся на пути. Но смогут ли ребята из Buff Dudes сделать то же самое?

Хотя они почти справляются с отжиманиями и приседаниями, каждый из них не может выполнить 100 повторений скручиваний.

"Мой пресс сводит судорогами. Я просто не могу этого сделать", – признается Брэндон.

Смотри видео, как ребята выполняли сумасшедший челлендж:

И к тому времени, когда доходит до беговой части тренировки, ребята уже готовы сдаться. Хадсон сказал: "Я думаю, что Ванпанчмен победил нас".

Наконец ребята из Buff Dudes пытаются выполнить "самое длинное приседания" с One Piece. Стоя на двух стогах сена, с грузом, подвешенным к их поясам. Они должны попытаться выполнить как можно больше приседаний с отягощениями, не упав вниз. С этим испытанием, к счастью, ребята справились.

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