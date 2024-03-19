Паук во тьме: смотри космический снимок дня далекой галактики, "наблюдающей" за нами

Космос может быть удивительным местом. И у человечества есть уже очень и очень много фотографий, которые убедительно это доказывают. Сегодня предлагаем тебе увидеть фотографию, которая имеет шансы стать любимой.

Паук в темноте

Понедельник 18 марта 2024 года среди других событий отметился появлением новой интересной космической фотографии. На ней можно увидеть галактику UGC 5829, мы это знаем. Но если включить фантазию и присмотреться с открытым разумом – всплывают неожиданные очертания.

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Большинство галактик, которые мы видим, имеют четкие формы: спирали, полосы, или даже просто звездный овал. Но время от времени ученые находят что-то, ну, неправильное. Это как раз такой пример – взгляд на галактику с названием UGC 5829, более известную как Галактика Паук.

Это галактика UGC 5829, но если отбросить знания и включить фантазию... / Изображение ESA, Hubble & NASA

Расположена она на расстоянии 30 миллионов световых лет от нас в созвездии Малого Льва. Эта галактика – это сетчатая масса звезд с рукавами, которые настолько искривлены, что ученые сравнивают их с лапами паукообразных.

Удивительная "паукообразная" галактика: смотри видео ESA