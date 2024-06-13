Блондинка в откровенном топе попыталась съесть 13 хот-догов на скорость: эпическое видео

Джои Честнат известен поеданием хот-догов на скорость. И на его место уже целится Пейдж Спиранак. Бывшая гольфистка, а ныне инфлюенсерка, продемонстрировала собственные навыки поедания этого популярного фастфуда.

Новоиспеченная модель Sports Illustrated Swimsuit опубликовала в социальных сетях пятиминутное видео с тарелкой хот-догов на столе перед собой. В моменте она одета в патриотический синий топ с глубоким декольте, украшенный белыми звездами.

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Красавица показала, как поедает хот-доги

Я нашла видеодоказательство. И я соврала, что съела лишь шесть хот-догов, а не 6,5. Возможно, мне придется попробовать еще раз этого 4 июля. Что скажете?

– подписала видео 31-летняя девушка.

Установив таймер на 10 минут, Спиранак приступила к работе.

"Я так волнуюсь. Ладно, я слышала, что вы их достаете и едите вместе", – сказала она в начале клипа, прежде чем набить свой рот мясом и булочками, по две штуки за раз.

Через несколько секунд блондинка призналась, что у нее слезятся глаза, но потом вспомнила, что сосиски надо окунуть в воду, чтобы они лучше растворились.

Набрав полный рот воды, она, казалось, намекала, что это не помогает.

Спиранак пыталась съесть 13 хот-догов на время: смотри видео

"Я не собираюсь есть два за один раз, мы сейчас сделаем только один", – призналась она, когда на часах еще оставалось больше семи минут.

"Сдержанно, я думала, что смогу уложиться в 10, но это намного труднее, чем я думала", – сказала она в 5:30, а минутой позже добавила, что 10 минут "пролетели незаметно".

В течение последних трех с половиной минут Спиранак снова попыталась съесть два хот-дога сразу.

"Боже, я тоже любила хот-доги, я никогда больше не буду смотреть на хот-доги так, как раньше", – пошутила она, прежде чем попытаться "сжать их вместе, чтобы сделать один большой хот-дог".

Когда осталось 20 секунд, Спиранак, казалось, выбросила полотенце, позволив своей собаке съесть один из хот-догов.

Ладно, это было ужасно. Это действительно отстой, – подытожила она в конце. – Техника работы с двумя хот-догами одновременно, не мое – я начала слишком агрессивно, это был неправильный ход, я должна была просто придерживаться своего плана, по одному. Самой сложной частью была именно плотность.

Красавица признается, что фастфуда было слишком много в моменте, и что она просто не могла его проглотить. И что значительно легче было бы, если бы она все же ела хот-доги по куску.

Поэтому это не было весело, от запаха хот-догов меня сейчас тошнит,

– добавила она.

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Другими словами, учитывая все обстоятельства, некоторые вещи лучше доверить профессионалам. Урок, очевидно, усвоен!