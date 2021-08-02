Как перестать сомневаться в себе, чтобы добиться успеха: советы Ричарда Брэнсона

Ричард Брэнсон – один из самых успешных предпринимателей в мире. Он создал Virgin (сначала музыкальный лейбл, а затем авиакомпанию) и Virgin Galactic. И за эти годы ему удалось стать безумно богатым, что позволило ему путешествовать в космос на собственном корабле. Более того: обойти Джеффа Безоса и Илона Маска в космической гонке. Как ему все это удалось? Лови секреты успеха миллиардера.

Основатель Virgin Group начал с самых низов, упорно трудился, чтобы построить успешную империю. И все это стало возможным, потому что он перестал сомневаться в себе и начал воплощать свои идеи в жизнь.

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Недавно Брэнсон показал, что это нормально – немного сомневаться в том, что ты делаешь и чего хочешь достичь. Но очень важно, чтобы это не стало препятствием, которое мешает тебе продолжать попытки.

Как перестать сомневаться в себе?

В течение всей своей жизни я узнал, что любой успех основан на тысячи неудачах или возможностях учиться, как мне нравится думать о них,

– сказал Ричард в своем ежемесячном информационном бюллетене LinkedIn "Спросите Ричарда", опубликованном несколько дней назад.

Миллиардер добавил, что при появлении сомнений он всячески напоминает себе, что мечты не линейные!

Брэнсон писал, что он также пытается думать обо всех "блестящих инновациях и открытиях, которые ни к чему не привели бы, если бы их изобретатели уступили своим сомнениям". А еще он процитировал философа Сьюзи Касим, которая гласит: "Сомнение разрушает больше желаний, чем неудача".



Сомнения разрушают гораздо больше желаний, чем все неудачи / Фото Unsplash

Чтобы развеять эти сомнения, Брэнсон рекомендует обсудить их с коллегами и друзьями. Узнать их мнение по этому поводу и выслушать, что они говорят. Это может помочь повысить твою уверенность в себе, а также найти новые пути и способы добиться успеха в том, что ты хочешь сделать. А еще ты можешь обнаружить моменты, которые, возможно, не приходили тебе в голову, ведь ты слишком сильно беспокоился о том, что что-то пойдет не так.

Для развенчания сомнений он также рекомендует выйти "подышать свежим воздухом и выпить чашку чая", добавив, что "каждый раз, когда сомнения начинают брать надо мной верх, я обнаруживаю, что упражнения действительно помогают". Поэтому Брэнсон спокойно пересаживается на велосипед или идет играть в теннис, а еще он обожает проводить время со своей семьей.



Если тебя мучают сомнения – займись физической активностью / Фото Unsplash

И он не единственный, кто так думает. Существует множество исследований, в которых говорится о силе упражнений и природы для улучшения твоего психического состояния и даже пробуждения творческих способностей.

Конечно, сомнения – то, что помогает нам прогрессировать и "оставаться на связи с реальностью", но если их не контролировать, они могут парализовать. Брэнсон говорит, что ты должен воспринимать сомнения как знак того, что есть нечто, над чем нужно работать и улучшать. И только после анализа ситуации, ты можешь покончить с сомнениями.



Не позволяй сомнениям парализовать тебя / Фото Unsplash

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Не позволяй сомнениям и колебаниям стоять на твоем пути. Помни о том, что лучше попробовать и провалиться, чем не попробовать и потерпеть поражение еще перед стартом!