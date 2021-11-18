Как перестать заедать стресс: действенные советы психолога

Очень часто мы забываем, что еда нужна нам только для того, чтобы восполнять дефицит энергии. Поэтому удивительно, что часто мы поощряем себя вкусностями или снимаем стресс с их помощью. И это может крайне негативно повлиять не только на наше здоровье, но и на внешний вид.

Стрессы преследуют нас каждый день. Самое худшее, что мы можем сделать для борьбы с ними, – есть. Ведь в таких случаях редко под рукой оказываются полезные продукты. Как правило, мы предпочитаем печенье, чипсы и другие снеки. Радует, что эксперты регулярно делятся советами, которые помогут избавиться от этой не слишком полезной привычки.

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Психолог Гленн Ливингстон дал несколько советов, с помощью которых можно будет избавиться от привычки заедать стресс. Возьми их на вооружение, чтобы не рушить результаты своих стараний в спортзале.

Что такое заедать стресс?

Оказывается, мы не всегда понимаем, что едим больше, чем нужно. Психолог объясняет, что нездоровая пища имеет прямое отношение к этому, ведь она повышает аппетит. Так что мы продолжаем есть до тех пор, пока не почувствуем переполненность желудка. Организму же было бы достаточно половины съеденных продуктов, если не меньше.

Необходимо проанализировать или проконсультироваться со специалистом. Это позволит определить, сколько еды действительно достаточно для твоего организма, чтобы насытить его. Через некоторое время ты заметишь, что чувствуешь себя сытым, съедая меньше.



Стрессы преследуют нас повсюду каждый день / Фото Tom Ramalho

Кроме того, заедание стресса носит импульсивный характер. Чтобы контролировать это, Ливингстон рекомендует создать собственное правило. К примеру, ты можешь позволить себе есть чипсы, но только в субботу. Это позволит, если и заедать стресс, то не ими.

Ты должен понимать влияние вредной пищи

Когда ты ешь из-за стресса, ты не берешься за листья салата, морковь или фрукты. Наше тело, кажется, требует от нас только сахара, жира и всякого пищевого хлама. И здесь нет ничего удивительного, ведь такие продукты действительно помогают нам избавиться от неприятных эмоций. Не зря сахар называют новым наркотиком.

"Большинство еды, которую мы едим прямо сейчас, не только заставляет нас спать, но и немного будоражит", – добавляет он.



Вредная еда усиливает ощущения, заставляющие заедать стресс / Фото Jeff Siepman

Оказывается, такие продукты усугубляют те ощущения, которые заставляли нас заедать стресс. Поэтому получается своеобразный замкнутый круг, когда вредная пища вызывает стресс, который нужно заедать вредной пищей.

Ты должен управлять своими действиями

В конце концов психолог рекомендует изменить то, как мы говорим о еде. Мы должны перейти от пассивного языка к активному. Перестань говорить, что "еда является причиной". Возьми на себя ответственность за то, что ты сам берешь эту еду в руки и отправляешь в свой желудок.

Таким образом, когда ты научишься контролировать свои действия, ты сможешь выбирать некоторые продукты, которые полезно есть во время переживания. А впоследствии у тебя вообще отпадет желание поднимать настроение с помощью продуктов. Это, к слову, можно сделать с помощью легкой физической активности или простой прогулки.



Если у тебя стресс – выберись на прогулку / Фото Mad Rabbit Tattoo

Осознание контроля – ключ к тому, чтобы перестать заедать стресс. Следует решать проблемы, а не откладывать их на потом. Ты же помнишь, что часто они обладают свойством накапливаться.

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Возьми на вооружение советы Гленна Ливингстона. С их помощью ты сможешь перестать наконец-то заедать стресс. Если уж и делать это, то предпочитай овощи и фрукты. Но и здесь нужно придерживаться разумного предела.