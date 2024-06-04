Интересно, что и обычное пиво – не безалкогольное – когда-то было законно рекомендованным напитком для восстановления после тренировки. Но сейчас люди хотят иметь социально приемлемый напиток, более здоровый, чем традиционное пиво.

Смотри также Три бутылки вина за вечер: зачем пил писатель Чарльз Буковски и чем любил злоупотреблять

Поэтому таким популярным и стало безалкогольное. Но достаточно ли убрать алкоголь из пива, чтобы оно стало вспомогательным после тренировки напитком?

Пиво после тренировки – действительно ли это на пользу

Специалисты спортивной диетологии говорят, что безалкогольное пиво – достаточно хороший напиток после пробежки, тренировки в спортзале или спортивного матча. Потому что оно увлажняет примерно так же, как вода, а еще содержит углеводы, необходимые организму после тренировки, поскольку пополняют запасы гликогена.

Углеводы необходимы как для спортсменов высоких достижений, так и для обычных людей, которые ходят в спортзал или бегают. После тренировки стоит употребить:

От 3 до 5 граммов углеводов на килограмм веса при низкой интенсивности.

От 5 до 7 граммов при умеренной.

И от 6 до 10 граммов при интенсивной тренировке.

Итак, 11 – 19 граммов углеводов в средней банке безалкогольного пива могут помочь человеку достичь этой цели. Но чтобы его считать полноценным восстановительным напитком, следует добавить белок.

Безалкогольное пиво можно сравнить со спортивным напитком при определенных условиях / Фото master1305@freepik

Безалкогольное пиво полезно, но не безупречно

Безалкогольное пиво превосходит спортивные напитки по содержанию электролитов. Но спортивные напитки богаче на натрий, который способствует восстановлению и помогает предотвратить мышечные судороги. Итак, безалкогольное пиво гидратирует так же хорошо, как и вода, но не так хорошо, как спортивный напиток.

Научные исследования подтверждают, что спортивные напитки помогают восстанавливаться лучше, чем пиво. Поэтому специалисты рекомендуют пить спортивный напиток до или во время тренировки. А вот после тренировки, если ты хочешь выпить безалкогольного пива, то вполне можешь себе позволить. Только важно одновременно съесть что-то с белком.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.